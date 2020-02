Cooltrade bygger nyt domicil ved Ringsted

For at få solgt de i alt 76.000 kvadratmeter jord og bygninger besluttede KFI i 2019 at splitte de to enheder op, så de kunne sælges separat.

For kort tid siden solgte KFI ejendommen Tinvej 7 til Computersalg.dk. Nu er nabogrunden så ligeledes solgt.