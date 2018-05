Her ses kasserer Daniel Duran (tv.), formand Anders Andreasen og næstformand Phillip Hjort Nielsen (th.). Privatfoto

Computerspilsentusiaster vil sætte gang i e-sportsudøvelsen

Ringsted - 22. maj 2018

Der er i øjeblikket en stigene interesse for e-sport i Danmark og det mærkes også i Ringsted, hvor der i løbet af de seneste to måneder er blevet dannet to nye e-sportsforeninger og TMS Ringsted har lanceret, at de går ind i e-sport.

En af de nye e-sportsforeninger er Ringsted eSport, der den 24. april havde stiftende generalforsamling.

- Vi er seks personer på mellem 19 og 32 år, der i de sidste fem år har været med til at arrangere en lanfest i Skive, hvor vi har stået for det tekniske. Vi vil gerne gøre brug af vores erfaring og rykke e-sporten til Ringsted, hvor vi bor, fortæller Anders Andreasen, der er formand for Ringsted eSport.

- Og så ville vi gerne give noget til Ringsted, uddyber han.

Lanfesten, som det store lan i Skive kaldes, blev i marts i år besøgt af 320 mennesker.

Anders Andreasen fortæller dog, at det ikke kun er fra de sidste fem års lanarbejde, at man har gode forudsætninger for at få gang i e-sporten i Ringsted.

- Udover erfaring fra Lanfesten, har vi haft et hosting selskab og så er et af vores bestyrelsesmedlemmer tidligere semiprofessionel e-sportsudøver, fortæller Anders Andreasen.

- Og så er vi alle gamere, tilføjer han.

Indtil videre er medlemstallet i foreningen kun på de seks personer, som der er i bestyrelsen, men Anders Andreasen fortæller, at de har en interesseliste, hvor en del allerede har skrevet sig på, og at de håber snart at kunne åbne for tilmeldingen i foreningen.

- Der er en stor interesse fra mange forældre og vi modtager en del spørgsmål. Vi mangler dog i øjeblikket svar fra Ringsted Kommune om, hvorvidt vi kan få tilskud til vores forening. Vi har fundet et lokale og lavet en aftale med udlejer, og så snart vi har fået svar fra kommunen, kan vi åbne op, for så ved vi, hvad det kommer til at koste, fortæller han.

- Men ellers er alt på plads og vi håber at kunne være helt på plads og havde første holdstart i år, siger Anders Andreasen.

- Vi håber derfor, at vi snart får svar fra Ringsted Kommune, så vi kan komme i gang med at dyrke vores passion for e-sport, forsætter han.