Jørgen Moranis er clairvoyant og kan se og høre ting fra den åndelige verden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Clairvoyance med Jørgen Moranis

Ringsted - 10. december 2020 kl. 09:48 Kontakt redaktionen

Jørgen Moranis er clairvoyant og vil den 13. og 14. december være hos Butik Tante Thess på Skeevej 103, 4370 Store Merløse, begge dage mellem klokken 11 og 18.

Hvis nogen har et spørgsmål, de går og tumler med, så opfordres de til at skrive det ned, så de er klar, når de kommer til clairvoyancen.

- Clairvoyance er et fransk ord som betyder klarsyn. For mig dækker ordet over klarsyn og klarhørelse. Det vil sige at jeg er i stand til at se og høre ting, som ikke er fysiske, siger Jørgen Moranis og forklarer videre:

- De sanser, jeg bruger i clairvoyancen, vil formidle de beskeder eller billeder/symboler, som jeg får fra den åndelige verden.

Det er et godt arbejdsredskab, som kan hjælpe den enkelte med at komme videre i sit liv, hvis der er låst fast i et eller andet problem lige nu.

Clairvoyance er også et godt redskab til at belyse, hvad der er årsag til handlemønstre og eventuelle blokeringer, som forhindrer én i at handle i bestemte situationer.

En behandling hos Jørgen Moranis begynder med en lille samtale om, hvad problemet er, hvorefter han bruger sine clairvoyante evner til at komme bag om problemet.

Der betales for en halv times clairvoyance.