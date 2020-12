Cityformand forventer der er plads til alle

Onsdagens bratte nedlukning af landets indkøbscentre får ikke Ringsted City til at frygte et øget pres på butikkerne i centrum af Ringsted.

- Selvfølgelig vil der komme flere mennesker, men jeg har svært ved at forestille mig, at gaderne bliver fyldt fuldstændig op, siger Steffen Nielsen, fungerende formand i Ringsted City.

Formanden forventer, at mange borgere vil købe ind hjemmefra, og han understreger, at butikkerne er klar til at tage imod kunderne med de gældende restriktioner.