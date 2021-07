Cityformand: Stort potentiale for mere liv i bymidten

Formanden for Ringsted City, Henrik Schuster Andersen, glæder sig over, at Ringsted Kommune nu for alvor går i gang med at udvikle bymidten med henblik på at skabe mere liv.

I denne uge har kommunen holdt møde med 50 indbudte centrale aktører for at igangsætte processen.