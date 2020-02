Se billedserie Som formand har Steffen Nielsen stået i spidsen for en foryngelsesproces af handelsstandsforeningen, og navnet er blevet ændret til Ringsted City. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: City-formand stopper for at give plads til nye idéer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

City-formand stopper for at give plads til nye idéer

Ringsted - 05. februar 2020 kl. 12:31 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butikker og øvrige erhvervsdrivende i Ringsted er forenet i Ringsted City, og når foreningen holder ordinær generalforsamling den 27. februar klokken 18.30 hos Sønderup Revisorer i Jyllandsgade, skal der vælges en ny formand.

Advokat Steffen Nielsen har efter fem år som formand meddelt, at der skal findes ny.

- Jeg synes, at jeg har bidraget med det, jeg kunne. Jeg mener, at der skal en anden på posten, som har andre idéer og som kan se tingene med friske øjne. Når man har siddet fem år, som formand har man set de muligheder, der var, og det bliver sværere og sværere at se de ting, der skal gøres, forklarer han.

- En mand/kvinde i foreningen, der har tænkt, hvorfor man ikke gør sådan eller sådan, får nu mulighed for at sætte sit præg på foreningen som formand, erklærer Steffen Nielsen.

Trængte til et løft Steffen Nielsen blev valgt som formand på en ekstraordinær generalforsamling i 2015, efter Tulle Olsen havde sluppet tøjlerne.

- Jeg gik ind i arbejdet, fordi jeg ville være med til at præge udviklingen i bymidten og være med til at hjælpe erhvervslivet med at få nogle bedre vilkår, erklærer han.

- Jeg syntes også, at foreningen trængte til et løft for at komme ind i det 21. århundrede så at sige. På det tidspunkt var der en meget kedelig hjemmeside, og man brugte ikke de sociale medier. Dette var noget af det første, vi tog hul på i bestyrelsen, da jeg blev formand, siger Steffen Nielsen.

Bedaget En anden af de ting, Steffen Nielsen har stået i forgrunden for som formand, er en navneændring af foreningen fra Ringsted Handelsstandsforening til Ringsted City.

- Skiftet kom i forbindelse med, at vi gik i gang med at give hele foreningen en foryngelsesproces. På daværende tidspunkt syntes vi i bestyrelsen, at foreningen, og det logo den havde, var en smule bedaget. Dengang var logoet en statue af Valdemar, og det var måske ikke det mest moderne udtryk, fortæller han.

- Også selve navnet med en handelsstandsforening var lidt bedaget. Derfor blev navnet ændret til Ringsted City i 2017. Der var fuld opbakning til dette blandt medlemmerne på generalforsamlingen. Formålsparagraffen blev ikke ændret, så grundpillerne i foreningen er de samme, tilføjer Steffen Nielsen.

- I forhold til fremtiden for foreningen, er det den samme som den var, da jeg blev valgt: At få større opbakning og større engagement til foreningens arbejde. Ønsket dengang var, at handlen skulle samles mere. Dette ser jeg stadig som en stor udfordring for foreningen, siger han.

Fortsætter i bestyrelsen Selvom Steffen Nielsen stopper som formand for Ringsted City, slutter han ikke med at engagere sig i foreningen.

- Jeg fortsætter i bestyrelsen. Jeg har fået en viden, og den ønsker jeg at give videre til en ny formand. Da jeg begyndte, var det lidt på bar bund, og det er der ingen grund til sker igen, erklærer han.

Der er endnu ikke nogen, som har meldt sig til formandsposten, så Steffen Nielsen opfordrer medlemmerne til at gå i tænkeboks.

- Man kan bare sende mig en e-mail om, at man er interesseret. Kommer der ikke en formandskandidat på den ordinære generalforsamling, må vi holde en ekstraordinær. Uanset hvad stopper jeg som formand, slår han fast.