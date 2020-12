Ivar Sande, chef i Vej- og Ejendomscenteret, mener ikke, at Thomas Madsen skal opgive sit ønske om en kabelkanal til elbil, men processen er indviklet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Chef: Vi vil gerne skabe flere lademuligheder, men vejen dertil er indviklet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Chef: Vi vil gerne skabe flere lademuligheder, men vejen dertil er indviklet

Ringsted - 11. december 2020 kl. 06:46 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Når Ringsted Kommune er langsomme i optrækket i forhold til elbiler, skyldes det en afgørende ting, mener centerchef Ivar Sande, centerchef i kommunens Vej- og Ejendomscenter: At området endnu er så nyt, at kommunerne på mange måder famler i blinde.

- Ringsted vil gerne være klimakommune, så vi vil gerne kunne tilbyde lademuligheder til elbiler, men processen dertil er vanskelig og indviklet, siger Ivar Sande, der sammen med sine medarbejdere i Vej- og Ejendomscenteret i øjeblikket er i fuld gang med at finde hoved og hale i den juridiske jungle omkring elbiler til fremlæggelse for Klima- og Miljøudvalget til januar.

For mens loven siger, at alle - kommuner såvel som private bygherrer - skal tænke ladere til elbiler ind i fremtidige byggerier, kan kommunerne ikke selv sælge strøm og skal derfor tænke over, hvor meget offentlig jord, der bliver udlejet eller solgt fra til privatpersoner og privatudbydere som Clever og E.ON.

- Mens vi udmærket må opsætte ladestandere til kommunens egne elbiler, er vi udfordret af kommunalfuldmagten, når det gælder lademuligheder til privatejede elbiler. Som kommune må vi ikke være erhvervsdrivende og sælge strøm, men det er også en politisk afvejning, hvor meget vi vil privatisere det offentlige rum, siger Ivar Sande.

Mange årsager

Ivar Sande mener, at der to forskellige årsager til den lidt adstadige proces bag Thomas Madsens ønske om elkabelkanal i Pileborggade.

- Jeg kan godt se, at man gerne vil have egen lademulighed, når man bor i etagebyggeri, men gaden ud fra bopælen er offentlig, og vi må derfor ikke reservere parkeringspladser til enkelte borgere, siger Ivar Sande og uddyber også, at en eventuel kabelkanal på offentlig grund vil resultere i flere anmodninger fra borgere med samme ønsker - og derfor også flere penge og mere papirarbejde, hvis der skulle opstå lækage eller hærværk.

Ivar Sande mener dog langt fra, at det er for sent for Thomas Madsen at få lagt kabelkanal, selv om fortovet nu er lagt på igen.

- Vi skal være sikre på, at den løsning vi tilbyder, også holder juridisk. Muligheden for Thomas Madsen er dog ikke forpasset, men det kan blive dyrere at lægge.