Chef: I går havde vi 300 børn i dag havde vi 30

- Regeringen opfordrede til, at hvis det overhovedet kunne lade sig gøre, skulle man allerede blive hjemme fra i går af. Og det har man virkelig taget til sig i Ringsted Kommune. Både elever, forældre og lærere har været super gode til at håndtere situationen.

Folkeskolerne står dog stadig klar til at modtage børn, hvor forældrene skal på arbejde eller ikke kan få kabalen til at gå op med både hjemmearbejde- og pasning.

Han regner med, at 30 elever skal nødpasses henover de kommende 14 dage. Situationen ændrer sig hele tiden, og det kan meget vel være, at to uger bliver til flere.

- Vi gør klar til, at det kan slutte om to uger, men forbereder os også på at det kan blive længere. Det har været vigtigt at komme fra land med en løsning, der kan holde mere end de to uger.