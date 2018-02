Det er linje 405 og 408, der kører på Kaserne Parkvej. Det er Arrivas busser, der kører ruterne. Foto: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann

Chauffører har unødvendigt kørt over bump i 360 dage

Ringsted - 11. februar 2018 kl. 10:02 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

23. januar 2017 modtager Ringsted Kommune en mail fra 3F Midt- og Østsjælland. De påpeger, at en bumpene på Kaserne Parkvej har sat sig, og de derfor skader chaufførernes rygge.

18. januar 2018 skrev 3F igen til Ringsted Kommune, for 3F havde intet hørt, og bumpene har ikke rettet sig op af sig selv. Derefter kom der skred i sagen.

- Der er jo selvfølgelig ikke okay, at man ikke får svaret tilbage på en mail. Når man henvender sig, forventer man også at få et svar tilbage, siger Per Thomsen, afdelingschef for 3F Midt- og Østsjælland.

- Bump er jo tit en udfordring for buschauffører. For chaufførerne er det jo rigtig mange gange, at man skal ligge og køre over bump. Derfor er det jo også vigtigt, at de har en hældning og et niveau, der gør at man kan gøre over på fornuftig vis, forklarer Per Thomsen.

Sagen drejer sig om en række bump på Kaserne Parkvej, som er sunket og som giver buschaufførerne problemer med ryggen. Når bumpene ikke har den rigtige form, giver det nogle unødvendige belastninger for chaufførerne. Derfor er det kritisk, at det har taget et år alene at komme i gang med behandle problemet, mener Per Thomsen.

- Konsekvensen er jo, at der så går det længere enden at det eventuelt bliver udbedret. Processen er blevet et år længere, og dermed har vi haft nogle chauffører, der har kørt unødvendigt hyppigt over bumpene, siger afdelingslederen for 3F Midt- og Østsjælland.

Hos Ringsted Kommune vil man fokusere på at få udbedret problemet end at fokusere på den lange svartid.

- Jeg er mere interesseret i, at vi har en god dialog nu, siger Tine Christiansen, der er direktør for Vej og Ejendomme i Ringsted Kommune.

- Som jeg forstår det, har en af mine medarbejdere lavet en aftale med Tillidsmiljørepræsentanten fra Arriva om, at der undersøges, hvilke bump der er problemer med. Og derefter ser vi på, hvad der kan gøres for at løse problemet, siger Tine Christiansen.

Den slags fejl, der sker 3F Midt- og Østsjælland er også med over korrektionen, fortæller Per Thomsen. Han understreger, at man selv kunne have rykket Ringsted Kommune tidligere.

-Vi skal også være opmærksom på at få rykket. Det gør vi almindeligvis også, hvis vi ikke får svar indenfor en hvis tid, siger Per Thomsen.

- Det er den slags fejl, der selvfølgelig ikke må ske, men som sker.