Champagneproppen sprang hos naboer, der i årevis gruede for en ulykke

Da den første lyd af beton ramte jorden, lød der et andet knald i en villa få meter derfra.

Det var lyden af en champagneprop, der røg af flasken i et hus på Hovmarksvej Ringsted, hvis baghave støder direkte op mod siloen på dampmøllegrunden.

Efter mange års venten jublede de, da den 160 ton tunge nedrivningsmaskine onsdag eftermiddag gik i gang med stykke for stykke at fjerne den 38 meter høje uskønne bygning.

Hun er selvstændig og arbejder normalt i et lille træhus i baghaven, men hendes mand har bedt hende holde sig væk, mens maskinerne opererer så tæt på huset.

Men det er nu ikke, fordi siloen er så grim, at parret er så glade:

- Det er den største glæde for os. Folk tror, det er fordi den er grim. Men vi er fuldstændig ligeglade med, om den er grim. Vi ser den ikke, siger Rikke Falkenberg Kofoed.

Det er simpelthen på grund af frygten for, hvad der kunne ske. Siloen har nemlig været flittigt benyttet af unge mennesker.

Unge hang ud over kant

Rikke Falkenberg Kofoed har frygtet, at hun en dag skulle opleve en af dem styrte til jorden, når de udførte halsbrækkende kunstner på øverste etage af bygningen, som det ellers var ulovligt at trænge ind i.

- I går, da vi stod derovre og kiggede, fik jeg nærmest bare tårer i øjnene, fordi den dér lyd... Det var jo beton, der faldt ned. Det var IKKE et menneske, siger hun, mens hun viser, hvordan det nedrivningen ser ud fra soveværelsesvinduet.

- De hængte sig tit ud over kanterne på bygningen. Jeg havde indtryk af, at de gav hinanden nogle udfordringer. Nogle af dem var voldsomt påvirket. De var fulde eller måske på speed. Det kunne man høre på den måde, de råbte på, fortæller hun.

Tæt på at gå galt

Én gang var det tæt på at gå helt galt:

- Der var én, der hang i én arm deroppe. Der stod to, og den ene prøvede at få ham ind. Hvis der kunne herske tvivl, om han havde skubbet, var vi nødt til at filme det. Så mens Martin stod med telefonen til politiet, stod jeg og filmede og tudede og sagde: "Han falder, Han falder".

Det skete heldigvis ikke, og nu er der ikke længere grund til at frygte, at nogen skal forcere bygningen, som vil være helt væk inden for cirka halvanden uge.