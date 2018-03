Det røde område på kortet er byggepladsen, hvor billister ikke kan køre. Den gule vej er vejen øst om afspærringen i Nørregade, mens den grønne vej er vejen vest om Nørregade. Grafik: Anders Petri

Centrum af Ringsted får forstoppelse

Ringsted - 29. marts 2018 kl. 13:41 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Krydset ved Sct. Bendtsgade, Nørregade, Torvet og Sct. Knudsgade i Ringsted lukker til fra tirsdag den 3. april. Her går arbejdet med at klimasikre Nørregade i gang, og første etape betyder altså lukning af krydset ved rådhuset og Postgaarden.

Lukningen er dog kun for billister og busser, mens gående og cykelister fortsat kan komme forbi byggepladsen på samtlige sider. For billister er det dog muligt at komme forbi afspærringen, hvis man kommer sydfra ad Søgade og skal til højre ad Sct. Knudsgade.

Lukningen af krydset vil vare til midten eller slutningen af maj, men det er også startskuddet til hele klimasikringen af Nørregade, hvilket betyder, at gaden lukkes for gennemkørsel i over et år. Dog ikke i december måned for ikke at skade julehandlen.

Lukningen af Nørregade betyder også ændringer for busserne. I en mail til DAGBLADET forklarer Movia, at linje 401A ikke kører den sædvanlige rute ad Nørregade, Søgade og Sjællandsgade fra den 3. april. Det betyder, at bussen ikke betjener stoppestederne Ringsted Sygehus, Ringsted Centret, Rådhuset/Torvet og Hovmarksvej.

Linje 401A kører i stedet ad Vestervej, Sorøvej og Nordre Ringvej og stopper ved samtlige stoppesteder på den rute. Ændringen gælder ligesom lukningen af Nørregade fra den 3. april.

Bøllingsvej og Søgade samt Nordre Ringvej/Sorøvej vil være den umiddelbare vej udenom vejarbejdet, men det vil fortsat være muligt at køre på Nørregade frem til byggepladsen. Der vil også være adgang til p-pladsen i Parkstræde under lukningen af Nørregade.

Når første etape af byggeriet er klaret, rykker arbejdet videre op nord ad Nørregade og krydset ved Sct. Bendtsgade, Nørregade, Torvet og Sct. Knudsgade vil igen blive åbnet.

