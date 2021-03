Anlægspavillonen i Ringsted bliver nyt pop-up vaccinationscenter fra den 11. marts - i første omgang er det forbeholdt særligt sårbare borgere over 65 år og borgere over 85 år.

Centralt vaccinationscenter åbner i næste uge

Det har tidligere fungeret som testcenter, men fra torsdag den 11. marts vil anlægspavillonen i Ringsted danne ramme om vaccinationer af særligt sårbare borgere.

Vaccinationscenteret er midlertidigt og tilpasset borgere over 65 år, der modtager pleje og hjælp i hjemmet samt borgere over 85 år. Alle har det til fælles, at de har svært ved at transportere sig selv til et af Region Sjællands seks eksisterende vaccinationscentre.

- Her og nu gælder det udelukkende for den gruppe af borgere, der har allermest brug for vaccination tæt på eget hjem. Vi giver dem et særligt tilbud, fordi afstanden til et af de seks eksisterende vaccinationscentre kan være den barriere, der forhindrer vaccination – det vil vi ikke tillade. Som region har vi pligt til at yde en ekstra indsats for netop denne gruppe borgere, siger regionsrådsformand Heino Knudsen i en pressemeddelelse.