Centralt testcenter i Ringsted bliver snart nyt vaccinationssted

Siden smitteudbruddet på slagteriet Danish Crown i juli sidste år har anlægspavillonen i Ringsted dannet ramme om testning, men om nogle uger bliver den kommunale bygning også vaccinationscenter.

Det bekræfter Kasper Sonne, social- og sundhedsdirektør i Ringsted Kommune, samt Søren Rasmussen, der er lægefaglig enhedschef i Region Sjælland, til DAGBLADET fredag.

Søren Rasmussen mener, at vaccinationscenteret tidligst åbner efter skolernes vinterferie i uge 7, men præcis hvornår afhænger af udbud og levering vacciner.

- Hvornår vi åbner op for vaccinationer i Ringsted, kommer helt an på, hvor mange vacciner vi får, og hvornår vi får dem, siger Søren Rasmussen, der samtidig påpeger, at anlægspavillonen i øjeblikket er i gang med at blive godkendt som vaccinecenter af beredskabet.