Vibeke Vedel blev ansat den 1. april i år som chef for Vej- og Ejendomscentret i Ringsted Kommune. Her hilser på udvalgsformand for Klima og Miljøudvalget Torben Lollike fra Radikale Venstre ved første spadestik til kommunens nye erhvervspark. Foto: Jens Wollesen

Centerchef stopper allerede efter otte måneder

- Hun har fået nyt job i nærheden af, hvor hun bor, i Nordsjælland. En times kørsel hver vej, blev for meget for hende. Det er ærgerligt for os, vi ville gerne have haft, at hun var fortsat. Men sådan går det bare ikke altid, siger Torben Lollike.

Vibeke Vedel fratræder sin stilling som chef for vej- og ejendomscentret i Ringsted Kommune efter bare otte måneders ansættelse. Det skyldes ifølge formand for Klima- og Miljøudvalget Torben Lollike (R), at hun har fået nyt job.

