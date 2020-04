Centerchef om coronaudbrud: Dybt ulykkeligt

To er smittede og en død som følge af coronavirusudbrud på bostedet Bengerds Huse i Ringsted. Dybt ulykkeligt, siger social- og sundhedscenterchef, der dog kan forsikre de pårørende om, at der er fuldt overblik over situationen.

Ringsted Kommune sendte en pressemeddelelse ud torsdag eftermiddag, hvor de oplyste, at tre beboere på bostedet Bengerds Huse trods flere forskellige initiativer havde fået konstateret coronavirus, hvoraf én af beboerne var afgået ved døden natten til torsdag.

DAGBLADET har desværre ikke kunne få fat i Alice Morsbøl, der er social- og sundhedscenterchef i Ringsted Kommune, i dag fredag, men her er, hvad hun sagde i pressemeddelelsen:





- Det er dybt ulykkeligt, at en af vores beboere er afgået ved døden som følge af coronavirus, og mine tanker går til de pårørende, der nu står tilbage med tabet og savnet, siger Alice Morsbøl i pressemeddelelsen, der ligeledes kan forsikre de pårørende om, at både Ringsted Kommune og Bengerds Huse har fuldt overblik over situationen.

- Der er også mange pårørende til de øvrige beboere på Bengerds Huse, der nu – forståeligt nok – bliver bekymrede. Jeg kan sige, at vi på nuværende tidspunkt har fuldt overblik over situationen, og at vi gør alt, hvad vi kan for at hindre yderligere smitte, siger hun og tilføjer:

- Vi har tidligt sørget for, at der ikke er kontakt mellem bo-afsnittene på Bengerds Huse, hverken for personale eller beboere. Vi tror og håber derfor, at vi kan isolere smitten til det ene bo-afsnit, der nu er ramt.

De to øvrige smittede beboere er blevet isolerede fra resten af bostedet, der i alt tæller 40 beboere.

Der bor seks borgere i det pågældende boafsnit, som endnu ikke har vist tegn på smitte.

Ifølge pressemeddelelsen gør Bengerds Huse i øjeblikket alt, hvad de kan for at få testet beboere og personale for Corona-virus. Det er dog ikke muligt at få blive testet, så længe man ikke udviser symptomer, og det er derfor ikke muligt i øjeblikket at få testet alle.

Alice Morsbøl siger:

- Vi gør vores yderste for at få testet både beboere og personale, men de meldinger vi har fået er, at man i øjeblikket kun tester dem, der udviser symptomer, så i øjeblikket kan vi desværre ikke få testet alle.

Bengerds Huse blev lukket ned for besøgende pårørende efter den 19. marts, hvor der blev nedlagt besøgsforbud på landets hospitaler, bosteder og plejecentre.

Det er særligt borgere med kroniske sygdomme og ældre, der risikerer at dø af coronavirus. Ifølge nærværende pressemeddelelse har bostedets personale desuden blevet vejledt i brug af forskellige værnemidler.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre både borgere og vores personale de bedste betingelser. Men det er en smitsom sygdom, og vi må desværre konstatere – som man også har erfaret andre steder i verden – at der ikke er garantier, selvom vi gør alt, hvad vi kan, slutter Alice Morsbøl.