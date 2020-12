Centerchef: Vi har allesammen et ansvar

Centerchef Jeanette Jussing Amdal glæder sig over, at politiet ikke fik brug for bødeblokken i Ringsted Outlet.

Ringsted - 15. december 2020 kl. 14:49 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

- Det kommer ikke bag på mig. For vi tager det her meget alvorligt.

Sådan siger center manager for Ringsted Outlet Jeanette Jussing Amdal til, at Midt- og Vestsjælland Politi ikke havde bødeblokken frem ved et kontrolbesøg i centret, hvor man skulle tjekke, om butikker og kunder var i stand til at overholde de skærpede restriktioner, som trådte i kraft i Ringsted Kommune fredage den 11. december.

- Men det glæder mig da. For det er i alles interesse, at vi har styr på tingene. Både for kundernes skyld, men i lige så meget for personalets skyld, for de har kontakt til rigtig mange mennesker. Så vi er nødt til at tage det her meget alvorligt, hvis vi skal undgå en nedlukning på linje med, hvad man ser i udlandet.

Center manageren kan fortælle, at centret generelt er ret omhyggelige med at tælle kunderne i butikken, skilte om brug af mundbind og sørge for værnemidler og spritdispensere.

Desuden har centret udvidet åbningstiden til klokken 20, så kunderne kan sprede deres besøg over en længere perioden, og det er blevet vel modtaget.

- Folk har faktisk lært at udnytte det i løbet af i år. Det er faktisk dér, hvor vi kan gøre mest i forhold til corona, og vi har succes med at få kunderne til at komme i hverdage og i ydertimerne.

- Men det er også vigtigt. For vi har allesammen et ansvar for, at det ikke løber løbsk.