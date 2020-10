Alice Morsbøl ønsker ikke at nogle handicappet skal have oplevelser, som dem Natashas familie har beskrevet i DAGBLADET. Foto: Thomas Olsen

Centerchef: Man skal have hjælp, når der er brug for det

Ringsted - 10. oktober 2020 kl. 21:51

Ringsted: Alice Morsbøl, der er centerchef for social og sundhedsområdet i Ringsted Kommune bekræfter, at der nu er taget fat på at forbedre samarbejdet mellem Natasha Søndergaard Petersen, hendes familie og bostedet Bengerds Huse, som efter flere uheldige episoder er genstand for kritik.

Alice Morsbøl siger til DAGBLADET Ringsted, at hun er fuldt informeret om situationen og om det afholdte møde, som er mundet ud i en plan for et godt fremtidigt samarbejde.

- Jeg kan ikke sagsbehandle her, men jeg kan sige, at den beskrivelse i DAGBLADET's artikel af familiens oplevelser af forholdene, det stemmer ikke overens med de ønsker, vi har for enhver, der er handicappet. Vi vil gerne levere noget, der gør, at man kan være tryg ved, at det foregår på den rigtige måde., siger centerchefen og tilføjer:

- Når man bor sådan et sted, og det er vurderet, at man har behov for hjælp, så skal man også have hjælp, når man har brug for det.

Alice Morsbøl tilføjer, at hun selv personligt har taget en snak med moderen i forhold til at få rettet op på tingene.

- Vi har aftalt at tale sammen, hvis der er udfordringer, som ikke bliver løs.

- Jeg følger det også med bostedet, som jeg er i tæt kontakt med.Ulla