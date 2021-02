Alice Morsbøl hjalp med at skaffe en tid til vaccination til Thomas Albøg Olsens far.

Centerchef: Ældre borger var ikke vaccine-glemt

Social- og sundhedschef i Ringsted Kommune Alice Morsbøl bekræfter over for DAGBLADET Ringsted, at Thomas Albøg Olsens far var kommet i klemme i bookingsystemet til vaccinationer.

Forud var dog gået en procedure, hvor borgere i den særlige kategori 2 var blevet spurgt, om de selv kunne booke en tid og transportere sig til vaccinationsstedet, og her havde Thomas Albøg Olsen og hans far sagt, at det kunne de selv klare, pointerer hun.