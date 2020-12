Hanne Burø har flyttet butikken ud i det fri. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Centerbutikker åbner bagdøren i RingStedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Centerbutikker åbner bagdøren i RingStedet

Ringsted - 17. december 2020 kl. 13:35 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Flere butikker i RingStedet på Klosterparks Allé i Ringsted undgår nedlukning inden jul.

Under forårets nedlukning blev der taget kreative løsninger i brug for at holde butikkerne åbne, og det ser ud til at gentage sig nu.

Indehaver af Ringsted Isenkram og formand for Centerforeningen i RingStedet, Hanne Burø, fortæller, at butikker som Skoringen, Buddy Legetøj og Din Tøjmand fortsætter julesalget frem til 23. december. Modsat under forårets nedlukning holder isenkræmmeren også fortsat åbent.

- Vi havde snakket lidt om muligheden for det. Og det er intet problem, for vi åbner bare vores port som bagindgang, siger Hanne Burø.

For at lede kunderne hen til den midlertidige indgang har Hanne Burø sat skilte op rundt omkring, ligesom nyheden er meldt ud på Facebook.

Folk skal dog lige opfatte, at isenkræmmeren holder åbent trods placeringen i et center.

- Det er nok ikke nået ud til alle endnu, og vi har da heller ikke samme antal kunder, som vi plejer at have. Men nu håber jeg bare på at se en masse glade kunder frem mod jul, siger Hanne Burø.

Ringsted Isenkram må have op til 130 kunder inde på samme tid, og der er ingen planer om at udvide åbningstiderne. Det betyder, at butikken lukker 23. december kl. 19.

Mærkelig nedlukning Hanne Burø er træt af, at detailhandlen endnu engang bliver ramt.

- Det er en forfærdelig situation, og det er frustrerende. Det er en mærkelig nedlukning af et center, hvor butikkerne er meget spredt. Nu skal folk så handle i de små butikker i byen. Jeg kan slet ikke forstå, at det ikke ville være bedre at få spredt folk ud, siger formanden for Centerforeningen.