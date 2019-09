Casanova Møblers webshop får nyt liv hos Paustian A/S

- Jeg er stolt og glad for dette spændende opkøb, som viderefører to dygtige og kompetente websites. De giver Paustian et stærkt fundament for vores strategi på online markedet. Udover det forretningsmæssige aspekt er det altid en glæde for mig at kunne hjælpe vækstforretninger med at videreudvikle sig og tilføre et økonomisk stærkt fundament, siger adm. direktør for Paustian A/S Frantz Longhi i en pressemeddelelse.