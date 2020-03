Det er gået hurtigt med at få udsolgt for campingpladser på »Kasernen« og »Kompagniet« ved årets Ringsted Festival. Billedet er fra et tidligere år.

Campingpladser er udsolgt til festival

- Vi har fået megen ros for musikprogrammet på de to store scener i år. Allerede nu har vi solgt alle campingpladser på »Kasernen« og »Kompagniet«. Der er stadig luksustelte og topersonernes Ringsted Festivaltelte ledige på den nye campingplads på Ringsted Stadion. For at følge med efterspørgslen på campingpladser, er vi allerede nu i gang med at afsøge mulighederne for flere campingpladser, fortæller Ringsted Festivals direktør Anders Sørensen.