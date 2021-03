Camilla Johansen kaster sig gerne ud i nye udfordringer. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Camilla har meldt sig som poder - vil hjælpe samfundet med at genåbne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Camilla har meldt sig som poder - vil hjælpe samfundet med at genåbne

Ringsted - 04. marts 2021 kl. 08:56 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Man må jo hjælpe på bedste vis.

Sådan siger 42-årige Camilla Johansen fra Ringsted. Som indkøbsassistent for den danske limproducent Dana-Lim i Køge har hun hverken sundhedsfaglig baggrund eller erfaring, men noget langt vigtigere: Gåpåmod. For en uge siden meldte hun sig som poder hos Falck, fordi hun følte sig nødsaget til at gøre et eller andet.

- Vi kan ikke bare sidde tilbage, og vente på at samfundet åbner. Vi er allesammen nødt til at bidrage og hjælpe samfundet igennem krisen, siger Camilla Johansen.

Efter en snak med sin mand besluttede hun sig for at ansøge stillingen på deltid, fordi hun fortsat har fuldtidsjob at passe.

Sønnen er 11 år og klarer sig godt, så familielivet tillader udmærket et ekstra job.

- Jeg arbejder som indkøbsassistent, men det er ikke afgørende. Man skal ikke have en sundhedsfaglig baggrund som poder, fordi alle kommer på kursus hos Falck forinden, siger Camilla Johansen.

Mange henvendelser

Hun har dog tidligere beskæftiget sig en hel del med dyr.

- Jeg har været frivillig på Roskilde Dyreinternat, hvor jeg passede dyr. Jeg har altid været glad for dyr og for at bidrage med noget, siger Camilla Johansen.

Falck modtager i øjeblikket rigtigt mange ansøgninger til stillingerne som poder på testcentrene og de mobile testenheder rundt omkring i landet. Derfor er der også lang svartid, oplyser Falck på hjemmesiden.

Efter en uge har Camilla Johansen endnu ikke hørt fra Falck, men én ting er sikkert:

- Jeg er klar, hvis de skulle vende tilbage. Hvis ikke, finder jeg bare en anden måde at hjælpe på.