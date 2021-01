Caféejer har fået pulsen ned: Jeg har blandende følelser over nedlukning

Hans-Jakob Christensen, indehaver af Café Skema i Ringsted, har lært at få skuldrene ned og bekymre sig mindre efter et dramatisk år med to nedlukninger på grund af corona. Nu går tiden blandt andet med at spille Uno sammen med børnene - og købe hus. Inden længe flytter familien nemlig ud af Ringsted centrum for at genopdage den friske luft og de gode legemuligheder, der findes i mere landlige omgivelser. Her ses han hjemme sammen med børnene Nor på ni år og Aya på 11 år. Foto: Jørgen C. Jørgensen