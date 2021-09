Café får penge til at løse støjproblem

Støjproblemer har ramt Café Ingeborg efter en ombygning. Nu skal lydisolerende materiale atter gøre lyden tålelig for brugerne af caféen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ringsted - 02. september 2021 kl. 07:57 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Ringsted: Café Ingeborg har fået bevilget 350.000 kroner for at komme støjproblemer til livs.

En ombygning af caféen har medført så massive støjgener, at det er nødvendigt at lydisolere vægge og lofter.

- I praksis betyder det, at det er umuligt at tale sammen i caféen, og støjniveauet opleves meget højt for både gæster og medarbejdere, siger Anne Woergaard Mikkelsen, leder af Café Ingeborg.

Projektleder i Vej- og Ejendomscentret Michael Paaske fortæller, at et rådgivende firma inden for akustiske løsninger allerede har foretaget beregninger og er kommet med bud på en løsning.

- Problemet er, at man har fjernet nogle vægge i caféen, så der er blevet lavet et større rum ind mod køkkenet. Det betyder, at man har fået nogle hårde overflader, som kaster lydene tilbage i rummet, og det vil vi forsøge at fjerne med lydisolering af loft og vægge, siger Michael Paaske.

En form for ekko

Ifølge projektlederen er det særligt folk med høreapparater, der oplever problemer med lyden, da der opstår en form for ekko, som gør det svært at føre samtaler.

- Vi kender det selv, hvis vi sidder på en restaurant med en masse mennesker og der er dårlig akustik. Så kan man dårligt høre, hvad personen siger, lyder det fra Michael Paaske.

Projektlederen forventer, at arbejdet med at forbedre lyden i Café Ingeborg påbegyndes i løbet af efteråret.

Utroligt glade

Det vækker glæde hos den daglige leder.

- Café Ingeborg er jo et glædes- og oplevelses-brand, og det går simpelthen ikke, at vi ikke kan være sammen og tale både med hinanden og med gæsterne. Det gælder også for vores længe savnede fester og særarrangementer, og da vi trænger meget til at slå dørene op på vid gab igen, er vi utrolig glade for at, byrådet har godkendt bevillingen til akustikvægge og -lofter, siger Anne Woergaard Mikkelsen.

Pengene til lydisoleringen er fundet i kommunens budget for 2022.

Café Ingeborg har til huse i Knud Lavard Centret og har eksisteret i 10 år. Caféen fungerer som et mødested for byens pensionister og har tilknyttet omkring 45 sårbare personer som medarbejdere med udviklingshæmning eller andre grupper, der normalt ikke er på arbejdsmarkedet.