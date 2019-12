Se billedserie Fremover skal medarbejderne i Café Ingeborg også servere mad i op til 10 landsbyer i Ringsted Kommune. Foto: Thomas Olsen

Café Ingeborg udvider med mad til landsbyerne

Ringsted - 20. december 2019 kl. 11:17 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2020 bliver Café Ingeborg på Knud Lavard Centret i Ringsted udvidet med en mobil madcafé, som skal køre rundt i Ringsted Kommunes landsbyer for at understøtte lokale (mad)fællesskaber og stimulere relevante dialoger på tværs af mennesker.

Projektet er blevet en realitet med et bidrag fra Nordea-fonden på 2,9 millioner kroner.

Fondens støtte glæder formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Ringsted Kommune, Britta Nielsen (SF):

- Jeg er meget glad for, at Nordea-fonden har valgt at uddele 2,9 millioner kroner til projektet »Café Ingeborg på hjul«. Det er et fantastisk projekt, og jeg ser meget frem til at projektet kan styrke de mindre lokalsamfund og medvirke til at genskabe og koble fællesskaber i Ringsted Kommune. Jeg tror på, at den mobile madcafé kan skabe en magisk energi og et rum, hvor folk kan mødes på tværs, siger hun i en pressemeddelelse.

Den mobile madcafé får tilknyttet en kok og to til tre af Café Ingeborgs særlige medarbejdere, som blandt andet kan være mennesker med udviklingshæmning, hjerneskade, autismespektrumforstyrrelse eller psykisk sårbarhed.

Støtte i tre år Projektmidlerne er uddelt for en treårig periode. I løbet af det første år skal »Café Ingeborg på hjul« ud og præsentere sig i landsbyerne omkring Ringsted.

Fakta Café Ingeborg er en hybrid virksomhed i Ringsted kommune, hvor mennesker med forskellige typer af udfordringer hjælper hinanden med at løse forskellige kommunale opgaver. Opgaverne er blandt andet produktion af mad til de ældre på plejecentrene, dyrkning af krydderurter og grøntsager til madproduktionen og vask af kommunens biler.

Café Ingeborg beskæftiger 65 mennesker hvoraf 40 er ansat i beskyttet beskæftigelse, 10 er praktikanter fra arbejdsmarkedscenteret og 26 er ordinært ansatte heraf 10 i små fleksjobs stillinger og 16 er faglærte herunder pædagog, fysioterapeut, kok, bager, gartner, chauffør.

Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Ønsket er, at »Café Ingeborg på hjul« kommer til at understøtte og stimulere til de madfællesskaber, som landsbyerne drømmer om, men som de ikke selv har fået skabt. »Café Ingeborg på hjul« tilstræber i løbet af projektperioden at komme ud til 10 landsbyer, der hver især repræsenterer de 10 lokalråd som landsbyerne er organiseret i. Det skal ske i et samarbejde med landsbyforum.

- Det er et meget spændende initiativ, som kan være med til at skabe sammenhæng mellem land og by. Jeg tror på, at projektet bliver rigtig godt, og at det vil være med til at skabe nyt liv i landområderne og nye møder mellem mennesker. Jeg kan se mange gode muligheder for, at vi kan bruge hinanden, siger formand for Landsbyforum Peter Hansen.

Vil skabe gode liv Ud over den mobile madcafé vil Nordea-fondens støtte også gå til at etablere et udekøkken og en generationscafé på Plejecenter Solbakken. Formålet er at etablere en fast base, hvor ældre på plejecentret kan mødes med familier, som er visiteret af kommunen for at understøtte fællesskaber på tværs af generationer.

Leder af Plejecenter Solbakken John Andersen Lagoni får et nyt udekøkken stillet til rådighed til udendørsaktiviteter på plejecenteret. Desuden skal der etableres en generationscafé. Foto: Anders Ole Olsen



Derudover etableres der en rygeovn på Plejecenter Ortved, som skal medvirke til at udvide sortimentet af råvarer og understøtte de ældres madfællesskaber, livskvalitet og traditioner.

Social- og Sundhedschef i Ringsted Kommune, Alice Morsbøl, ser frem til at komme i gang:

- Projektets mange nye tiltag vil være med til at understøtte fællesskaber og sætte folk sammen på tværs. De nye tiltag vil være med til at skabe liv, øge livskvaliteten og den mentale sundhed, som vil komme en masse borgere til gode i Ringsted Kommune, siger hun.

Det bakkes op af Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden:

- Livet får mere kulør, når vi kommer hinanden lidt mere ved og føler os som en del af et større fællesskab. Derfor er vi glade for at hjælpe med, så Café Ingeborg sætter fuld fart på at styrke fællesskaberne i og omkring Ringsted.

Det forventes, at den mobile madcafé bliver sat i gang med en indvielsesfest i marts 2020.

Café Ingeborgs medarbejdere glæder sig til at udvide deres arbejdsopgaver i 2020. Foto: Ringsted Kommune