Se billedserie Kirsten Forsingdal og Bjarne Krog, Krogagergård, har åbnet gården både for STU-elever og for særlige medarbejder fra Café Ingeborg. I baggrunden er STU-elev Kristine Sattler ved at fodre kalvene. Kristine har en drøm om at blive landmand. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Café Ingeborg fandt på hurtige løsninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Café Ingeborg fandt på hurtige løsninger

Ringsted - 06. oktober 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

Venskaber og kreativ tænkning er i høj grad medvirkende til, at de særlige medarbejdere i Café Ingeborg i Ringsted ret hurtigt kom i gang igen efter at have været sendt hjem midt i marts som følge af coronapandemien.

- Jeg tror, vi er danmarksmestre i genåbning, krea­tivitet og udnyttelse af venskaber i Ringsted Kommune. Det er det, der har muliggjort, at vi har fået særlige medarbejdere i gang så hurtigt, siger Anne Woer­gaard Mikkelsen, leder af Café Ingeborg

Kun de ordinære medarbejdere blev tilbage i køkkenet og lavede livretter på plejecentret, men Café Ingeborgs særlige medarbejdere blev sendt hjem.

Fem uger efter nedlukningen sendte Kommunernes Landsforening en meddelelse ud om, at man ikke bare kunne lukke de beskyttede arbejdspladser og sende medarbejderne hjem, uden de fik en særlig vurdering.

Det betød, at Café Ingeborgs godt 40 særlige medarbejdere skulle have en vurdering. De blev delt op i tre kategorier - rød for dem i bofællesskaber, gul for dem, der krævede særlig afstand, og rød var dem, der led under at være hjemsendt.

Der skulle hurtigt etableres nogle aktiviteter for de særlige medarbejdere, for de kunne ikke alle være med i køkkenet på Knud Lavard Centret af hensyn til afstandskravene.

Der blev lynhurtigt etableret et samarbejde med Krogagergård, som var friske på, at de kunne lave noget med Café Ingeborg. Allerede i efteråret 2019 havde Café Ingeborg talt med Kirsten Forsingdal og Bjarne Krog på Krogagergård om et samarbejde om STU-uddannelse, for særlige medarbejdere, der gerne vil noget indenfor landbruget.

Nu var der behov for, at flere kunne komme ud på gården og arbejde. Fra april begyndte særlige medarbejdere at have deres daglige gang på Krogagergård.

- Vi synes det kunne være fint og spændende nok, fortæller Bjarne Krog.

De går til hånde sammen med ægteparret på gården. Kirsten Forsingdal er mest inde over de særlige medarbejdere, og Bjarne Krog er med på sidelinjen med det praktiske. Parret har overskud til dette projekt, fordi de ikke længere selv driver gårdbutikken.

- Fra april til sommer kom der mange, og det fungerede fint nok. Det går fint med at finde opgaver, fortæller Bjarne Krog.

Det styres i et samarbejde mellem pædagoger samt ægteparret på gården.

- Jeg tror, det er en fin kombination, og de har omgang med dyr, siger Kirsten Forsingdal.

- Jeg synes, de har løftet sig lidt, siger Bjarne Krog om de særlig medarbejdere.

Projektet på Krogagergård forsætter, og Café Ingeborg har fået rådighed over en lejlighed på gården, som medarbejderne kan være i til vinter, hvis vejret er dårligt.

- Kirsten og Bjarne har stillet hele gården til rådighed, og stillet deres viden til rådighed, fortæller Anne Mikkelsen.

De særlige medarbejdere er med til at passe gårdens 39 høns. De fodrer og samler æg. Café Ingeborg har fået et par kalve, Knud og Ingeborg, som også passes, sammen med gårdens øvrige kalve og grise. Der er desuden anskaffet et par kaniner.

De særlige medarbejdere deltager i mange praktiske ting på gården. De har for eksempel været med til at tage kartofler op.

I foråret blev der desuden indgået aftale med Ringsted Lystfiskerklub om at særlige medarbejdere fik lov til at fiske i Haraldsted Sø.

På den gamle station i Jystrup, hvor der er et produktionskøkken, blev der bagt croissanter og brygget øl.

Der er også blevet lavet bålplads på Krogagergård, hvor der er blevet tilberedt mad mens Café Ingeborg var lukket.

Det var noget af en logistisk udfordring at skulle transportere de særlige medarbejdere rundt til de forskellige aktiviteter. Dels på grund af afstandene, og dels fordi der kun måtte være to i en personbil, chaufføren og en særlig medarbejder på bagsædet.

Det blev der fundet en krea­tiv løsning på.- Vi fik sat plexiglas i bilerne, så der kunne sidde fire i hver bil, forklarer Anne Mikkelsen.

Plexiglasløsningen er faktisk blevet godkendt af trafikstyrelsen og forsikringsselskabet.

- Det er vi stolte af, siger Anne Mikkelsen.

Det er ikke kun de særlige medarbejdere, der er glade for at være i gang igen i Café Ingeborg. Brugerne glæder sig også over, at de nu kan mødes og spise sammen igen. Det betyder meget.

Café Ingeborg på Knud Lavard Centret genåbnede i slutningen af april for beboerne i de beskyttede boliger og for stamgæsterne. Det er stadig lukket for andre gæster.

- Det er ganske dejligt. Vi kan vi genoptage vores bordfællesskab med gode venner. Vi hygger os meget her og snakker om mange ting. Vi plejer at blive siddende et par timer, siger 104 årige Inge Piper.

- Det betyder virkelig meget for os, fortæller Gerda Rasmussen og tilføjer.

- Vi får både mad og det sociale, inden vi skal hjem og være os selv igen.

Else Jørgensen synes, nedlukningen under corona var forfærdelig.

- Jeg er ret afhængig af det, for jeg er slem til at have vægttag, siger Else Jørgensen, der er kommet i Café Ingeborg i tre til fire år.

Rosa Kinnerup er også glad for fællesskabet med bordet. Hun flyttede hertil for et par år siden, og begyndte at komme i caféen da hendes mand døde.

- Jeg blev meget hurtigt optaget af stambordet. De tog meget venligt imod mig, fortæller Rosa Kinnerup.