Byrådsmedlemmerne møder fast borgerne en gang om året, inden de beslutter sig for næste års budget. Her er det fra venstre Timo Jensen (V), Lisbeth Andersen (S), Per Nørhave (DF), Per Flor (S) og i baggrunden Henrik Kjær (EL).

Byrådspolitikere er enige: Tonen på SoMe er grov

Ringsted - 21. juli 2021
Af Alexander de Summer-Brason Welford

Den seneste tid har DR sat spot på den digitale debattone over for byrådspolitikere landet over. En stor del melder tilbage om ubehageligheder, når de færdes på de sociale medier.

DAGBLADET har taget fat i repræsentanter for alle partier i byrådet i Ringsted for at høre, hvordan de oplever tonen på de sociale medier.

Samtlige melder de om en grov tone, mens de fleste simpelthen holder sig ude af online debatfora.

Venstre: Johnny Brown Dahlgaard

Hvordan oplever du tonen på de sociale medier som byrådspolitiker?

- Jeg deltager ikke meget i online-dialog, fordi det netop kan ende i frustrationer og grovheder. Det er ikke frugtbart.

Hvordan påvirker den digitale tone dig?

- Jeg melder fra. Jeg deltager nærmest aldrig i det virtuelle mere, fordi jeg oplever ikke, at det er folk, der vil dialogen. Der er selvfølgelig nogle, som gerne vil dialogen, men det drukner i dem, der ikke vil.

Hvad skal der til for at komme den grove tone til livs?

- Jeg har måske ikke lige nøglen til det. Så skulle administratorerne lukke ned for det, for ellers bliver det netop til tider lidt groft eller ensidet, og det fremmer ikke debatten. Det skal være mere styret, hvis debatten skal være seriøs, ellers ender det tit i affekt.

Hvad synes du generelt om debattonen i Ringsted også byrådspolitikere imellem?

- Jeg tænker, den er ordentlig og konstruktiv. Der har vi i Ringsted et rigtig fint klima for den slags. Den grove tone ser jeg mest på de sociale medier. Jeg synes, vi byrådspolitikere har et godt forhold til hinanden og har en fin tone. Der kan sagtens være sager, hvor man kan være frustrerede, men jeg oplever, at vi grundlæggende taler pænt til hinanden.

Dansk Folkeparti: Daniel Nørhave

Hvordan oplever du tonen på de sociale medier som byrådspolitiker?

- Jeg synes faktisk generelt, at den er meget negativt ladet. For eksempel historien om rygeforbud, hvor alle skrev, at det bare var for dårligt og så videre. Det blev meget groft, det man skrev om politikere, og af samme årsag blander jeg mig heller ikke i debatten. Hvis jeg kan se negative kommentarer, så synes jeg ikke, det er det værd. Så vil jeg hellere skrive et læserbrev, hvor tonen er noget bedre.

Hvordan påvirker den digitale tone dig?

- Lige i situationen er det øv, men mange års træning gør også, at man lærer at pakke det lidt væk. Men jeg skal da indrømme, at jeg ikke er nær så aktiv på sociale medier som før på grund af tonen.

Hvad skal der til for at komme den grove tone til livs?

- Det er som om, at man kan gemme sig bag skærmen på de sociale medier, hvor tonen så bliver grov. Jeg synes, det er et klart demokratisk problem med den tone, der er på sociale medier især. På en eller anden måde skal man lære, at man skal behandle hinanden med respekt på sociale medier. Vi politikere skal gå forrest i den forbindelse.

Hvad synes du generelt om debattonen i Ringsted også byrådspolitikere imellem?

- Jeg synes jo faktisk, at langt de fleste er saglige nok. Så kan det godt være, man ikke er enige, men det er jo nødvendigvis heller ikke målet. Jeg synes faktisk generelt, at folk er meget mere sobre fysisk end bag skærmen. Man kan virkelig være grov på de sociale medier, når man ikke er enig med folk.

I forhold til os byrådspolitikere så selvom, vi er uenige, synes jeg, at vi kan stå og snakke og hygge bagefter. Vi formår at have det gode samarbejde, selvom bølgerne kan gå højt i byrådssalen.

Det Konservative Folkeparti: Andreas Karlsen

Hvordan oplever du tonen på de sociale medier som byrådspolitiker?

- Jeg har oplevet lidt af hvert. Både på offentligt tilgængelige kommentarspor men særligt i privatbeskeder. Jeg synes jo sådan set ikke, at mine holdninger er rabiate, men jeg blander mig meget i den offentlige debat lokalt og nationalt, og der kan man godt modtage nogle voldsomme beskeder.

Hvordan påvirker den digitale tone dig?

- Det påvirker mig ikke mere, fordi nu har jeg snart været i »spillet« i mange år, så jeg tager det overhovedet ikke ind, men i starten skulle jeg da godt nok lige vænne mig til det. Jeg synes jo, det er trist, at det skal være sådan, for det gør jo nok, at der er mange, som ikke vil deltage i debatten.

Hvad skal der til for at komme den grove tone til livs?

- Det er jo noget med, at vi skal tættere på hinanden. Det er jo de færreste, som skriver de her ting, som også ville sige det ansigt til ansigt. Jeg har flere gange konfronteret folk på gaden i Ringsted, som er blevet meget overrasket over, at jeg konfronterer dem med det, og det, tænker jeg, er løsningen. Det kan man jo ikke rende og gøre med alle, og det skal man jo heller ikke som politiker, så det er noget med at få fokus på det i fællesskab. Og så tror jeg, det er vigtigt, at vi har undervisning i skolen og gymnasiet om, hvordan man har en ordentlig retorik på nettet.

Hvad synes du generelt om debattonen i Ringsted også byrådspolitikere imellem?

- Jeg synes helt generelt, at der bliver holdt en god og ordentlig tone. En gang imellem modtager jeg beskeder privat, men debatten fra borgernes side er god og sober. I forhold til tonen os byrådspolitikere imellem synes jeg, den er okay. Men jeg synes også, at der er plads til forbedring. En gang imellem, når vi er i byrådssalen med kamera på, er der nogen, der har en tendens til ikke at lytte, men fordrejer ens ord. Det er meget ærgerligt. Jeg synes, det er meget ukonstruktivt og ærgerligt. Det må jeg bare sige.

Enhedslisten: Henrik Kjær Hvordan oplever du tonen på de sociale medier som byrådspolitiker?

- Den kan til tider være hård og usaglig. Hvis jeg nu skriver et indlæg, så bliver reaktionen bare »føj, føj, føj«, hvor man ikke forholder sig til indholdet, men kommer med ukvemsord. Det er selvfølgelig ubehageligt.

Hvordan påvirker den digitale tone dig?

- Jeg har været politiker i mange år og er hårdhudet, men det påvirker da negativt, når man får ukvemsord tilbage. Folk kan være argumentresistente, og det er da ubehageligt. Jeg har ikke oplevet trusler, det er mere tonen, der kan være ubehagelig.

Hvad skal der til for at komme den grove tone til livs?

- Der er diskussioner, jeg aldrig går ind i, og det kan være en måde at stoppe det på, hvilket jeg synes, andre også burde gøre. På den måde tror jeg, man kan påvirke det, eller ved at påpege, at sådan noget ønsker man ikke at deltage i.

Hvad synes du generelt om debattonen i Ringsted også byrådspolitikere imellem?

- Jeg synes, at i langt de fleste tilfælde er tonen god. Også på de sociale medier, hvor man kan opleve en god debat. Men indimellem er der nogle ting, der kan være ubehagelige, men langt de fleste tilfælde er den god. Det tror jeg faktisk har noget at gøre med, at tonen politikerne imellem er god, og det breder sig og får flere til at deltage i debatten og holde en god tone.

Radikale Venstre: Torben Lollike

Hvordan oplever du tonen på de sociale medier som byrådspolitiker?

- Det er ikke fordi, jeg vil tage pusten ud af historien, men for mit eget vedkommende har jeg ikke oplevet at blive chikaneret eller på anden måde haft oplevelser, hvor jeg tænkt, at det var ubehageligt. Man skal gøre sig klart, at tonen på sociale medier er en anden, end hvis det var via et læserbrev. Det går hurtigere og er en anden jargon.

Jeg oplevede for eksempel, at der var en tråd inde på Ringsted-siden om det nye torv, hvor der var forskellige holdninger. Det er fint nok, men der var så en, der omtalte byrådet som fjolser, hvor jeg besvarede med, at det er fint at være uenige, men kunne tonen ikke holdes ren. Der vendte vedkommende tilbage og fastholdt, at vi var fjolser. Det var jeg ked og stødt af. Den tone kommer der ikke noget godt ud af.

Hvordan påvirker den digitale tone dig?

- Det er da noget, man bliver stødt og ked af over.

Hvad skal der til for at komme den grove tone til livs?

- Jeg synes jo, at det handler rigtig meget om, at man holder fast i de principper, man selv synes er rigtige. Man skal svare ordentligt tilbage og lade være med at falde i grøften med den dårlige tone selv.

Hvad synes du generelt om debattonen i Ringsted også byrådspolitikere imellem?

- Mit indtryk er, at der er en ordentlig tone. Selvom sprogtonen er anderledes på Facebook, så er det ikke min oplevelse, at den er over stregen, når man diskuterer med borgere på nettet. Jeg synes jo, at vi som byrådsmedlemmer er gode til at fastholde en god tone over for hinanden, og det smitter af blandt borgerne.

Socialistisk Folkeparti: Britta Nielsen

Hvordan oplever du tonen på de sociale medier som byrådspolitiker?

- Jeg synes ikke, jeg har oplevet noget personligt, men generelt set synes jeg, at tonen på Facebook er nedgørende. Det kan ikke bruges som debat, fordi det bliver sådan noget med, at man slår hinanden i hovedet. Jeg deltager sjældent i debatten på Facebook, men generelt set afholder jeg mig for det, fordi man bliver meget nemt udsat. Det synes jeg ikke, er meningen med det. Sådan tror jeg, manges opfattelse er, at man bare kan skælde ud på politikere. Jeg trækker mig med det samme, hvis der kommer negative kommentarerer.

Hvordan påvirker den digitale tone dig?

- Det er ubehageligt. Jeg synes, folk har svært ved at acceptere, at man som politiker rent faktisk prøver at træffe nogle gode beslutninger for kommunen. Man behøves ikke at være enig, men vi prøver jo at tilgodese så mange som muligt. Tit har folk fokus på deres meget lille andel i, hvad de synes, der skal ske. Generelt set er det et problem for samfund og demokrati på sigt, hvis ikke vi bliver bedre til at diskutere tingene.

Hvad skal der til for at komme den grove tone til livs?

- Jeg har svært ved at se, hvad man kan gøre. I virkeligheden burde folk med overskud styre debatten bedre, når den løber løbsk, men jeg har umiddelbart svært ved det, når det er sådan et sted, hvor man ikke skal stå til regnskab for det, når man ikke står ansigt til ansigt med personen. Man kan sige hvad som helst, uden det har konsekvenser. Men det har det jo, det gør ondt.

Jeg synes, det er ærgerligt, at det skal være sådan. Jeg tror, det er noget, vi som mennesker skal finde ud af, hvordan vi bruger det bedre. Det kan Facebook nok ikke gøre så meget ved.

Hvad synes du generelt om debattonen i Ringsted også byrådspolitikere imellem?

- Generelt set er den god. Når man snakker med folk i brugsen, er tonen god og forståelsen ligeledes. Men lige så snart, det kommer ind på de sociale medier, så bliver det anderledes. Jeg synes generelt, tonen er god også i byrådet, hvor man gerne vil lytte til hinanden. Vi går lidt imod strømmen der i byrådet, vil jeg sige.

Socialdemokratiet: Per Flor Hvordan oplever du tonen på de sociale medier som byrådspolitiker?

- Selvfølgelig er der nogen, som man ikke er enig med, som godt kan finde på at sige noget, som man ikke ville have sagt face to face. Sådan er det. Det hører til sjældenhederne, men det sker, men det gør ikke, at jeg ikke tør ytre mig på de sociale medier.

Hvordan påvirker den digitale tone dig?

- Jeg er et voksent menneske, så enten skriver jeg, at vi slutter den her eller holder en god tone. Man har lov til at have forskellige meninger. Det kan da godt være, der kan komme et svar bagefter, men den hopper jeg ikke på, så jeg føler egentlig, at jeg godt kan styre det. Der er nogle gange, hvor jeg ikke svarer på en tråd, men så er det fordi, at nogle andre har svaret for eksempel. Det er ikke fordi, jeg er nervøs for at svare.

Hvad skal der til for at komme den grove tone til livs?

- Måske dem, som har de fora, skal være mere hårde og konsekvente, fordi de fleste skriver, at der skal holdes en god tone, men alligevel oplever man folk, der ikke holder den gode tone. Hvem, der skal være dommer over det, skal være dem, der har lavet det forum. Vi har alle et ansvar, men administratorerne har også et ansvar. Dem, som føler, at de får et groft svar tilbage, burde måske kontakte administratorerne for at høre, om det er i orden. Ellers ytrer folk sig om hvad som helst.

Hvad synes du generelt om debattonen i Ringsted også byrådspolitikere imellem?

- Jeg synes faktisk ikke, at det er så slemt. Det er selvfølgelig set med mine øjne. Jeg er måske lidt mere hårdhudet end andre, men generelt synes jeg ikke, at det er slemt. Bølgerne kan gå højt, men det skal man også kunne tåle. Man skal kunne tåle at være på, uden at man skal svines til.

Generelt er der en udmærket tone byrådspolitikere imellem, men her på det seneste er tonen skærpet på grund af det forestående valg. Sådan er det hvert fjerde år. Men generelt synes jeg egentlig, at vi behandler hinanden rimeligt respektfuldt.

Ringstedlisten: Lars Tegl Rasmussen

Hvordan oplever du tonen på de sociale medier som byrådspolitiker?

- Jeg bruger ikke sociale medier mere, fordi jeg synes, at tonen er blevet utrolig hård. Der er meget bodega over det. Under sidste valgkamp endte det med, at en person ringede til mig og skældte mig ud, som om vi kendte hinanden. Det var temmelig grænseoverskridende. Da jeg gik ud af Det Konservative Folkeparti, der blev jeg svinet til, og der besluttede jeg mig for, at jeg ikke ville udsætte mig selv for det mere.

Hvordan påvirker den digitale tone dig?

- Det påvirker ikke kun mig men også mine nærmeste. Det sidste var en direkte kampagne mod mig med et ønske om, at jeg skulle opgive mit kandidatur. Det fik mig ikke til at ville gå ud af lokalpolitik, fordi så vinder de jo. Det var jo strengt taget det, de ønskede. Det spil skal man også være klar over. Min brug af Facebook går i dag kun ud på at ønske folk tillykke med fødselsdagen.

Hvad skal der til for at komme den grove tone til livs?

- Jeg synes, at folk skal sige tingene på den måde, som de ville sige det face to face. Det er helt uforpligtende at skrive svinere. Det er noget med en kultur. Det er de ting, man kan forvente at møde på en gammeldags bodega. Der er ikke grænser. Man er per definition et dumt svin. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen helbredelse på det. Det har noget at gøre med det klientel, der bruger Facebook, og det kan godt være, at vi må lære at leve med det.

Hvad synes du generelt om debattonen i Ringsted også byrådspolitikere imellem?

- Generelt er der ingen problemer overhovedet. Der er en god dialog også blandt politikere. Dialogen har været meget værre historiske set, men den er god nu. Jeg møder overhovedet ikke det, som jeg omtaler her.

Kristendemokraterne: Finn Andersen

Hvordan oplever du tonen på de sociale medier som byrådspolitiker?

- Jeg har ikke oplevet chikane. Jeg kommer med nogle indlæg en gang imellem, men ellers er det meget lidt, jeg bruger sociale medier. Når man ligger noget på, så skal man også tåle, at folk har en anden mening. Det er meningsudvekslinger, og sådan er det.

Hvordan påvirker den digitale tone dig?

- Hvis der er nogen, der er hårde i filten over for mig, så undlader jeg at kommentere på det. Så træder jeg et skridt tilbage og lader være med at kommentere på det. Jeg har ikke været ude for, at nogen har været grove, fordi jeg holder mig væk fra kontroversielle sager. Det gider jeg ikke at udsætte mig selv for. Det ender hurtigt i svinere.

Hvad skal der til for at komme den grove tone til livs?

- Jeg kunne godt håbe på, at man fra Facebooks side havde hårdere regler, så man kunne stoppe den slags, men det er jo svært.

Hvad synes du generelt om debattonen i Ringsted også byrådspolitikere imellem?

- Jeg må sige, at jeg har en god dialog med borgerne. Jeg plejer at få god respons, når jeg lægger noget ud, men det er også fordi, jeg holder mig fra kontroversielle emner, fordi det kan munde ud i ubehageligheder. Selvfølgelig kan folk være uenige med mig, men det skal klares ordentligt.

Det er lidt blandet en gang imellem internt mellem byrådspolitikere, hvor tonen godt kan stikke af. Det kan jo ske, at debatten kører op. Der er nogle få stykker, der ikke kan finde ud af det, vil jeg sige.