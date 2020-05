Byrådspolitikere: Vi må åbne plejehjemmene hurtigst muligt

Både Sadik Topcu (S) og Andreas Karlsen (kons.) mener, at man hurtigst muligt skal åbne op for pårørendebesøg på kommunens tre plejehjem.

- Det var på grund blodtryk, væskemangel eller den sukkersyge, han døjer med, at han faldt om, siger Sadik Topcu om den undersøgelse, faren efterfølgende fik, men som dog også viste noget andet: At han havde coronavirus.

I fredags faldt Sadik Topcus far om i et lokalt supermarked i byen. Han blev hjulpet af to søde kvinder, der var hurtige til at hidkalde ambulance og få ham sendt afsted på sygehuset, hvor han blev tilset.

