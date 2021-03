Venstres Line Lynnerup har valgt at tage en pause fra lokalpolitik, når den nuværende periode udløber ved årsskiftet. Privatfoto

Byrådspolitiker tager en pause for at få mere tid til sin kæreste og karriere

Ringsted - 21. marts 2021 kl. 06:34 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Efter to perioder i byrådet i Ringsted har Line Lynnerup (V) valgt ikke at genopstille til kommunalvalget 2021.

- Jeg synes, tiden er inde til at tage en pause i kampen og også huske på, at jeg har en masse familie og venner, der ofte må finde sig i at ryge lidt i baggrunden, når byrådsarbejdet kalder, forklarer hun til DAGBLADET.

Hun er næstformand i Venstres byrådsgruppeog næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget. Desuden er hun formand for Frivilligrådet og medlem af både Plan- og Boligudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget.

Kæreste ned kollega

Hun er kæreste med Dansk Folkepartis byrådsmedlem Daniel Nørhave, og parret har for nyligt bosat sig i Jystrup, hvor de nyder de landlige omgivelser sammen med hunden Belle.

Line Lynnerup glæder sig til at få mere tid til venner, kæresten og ikke mindst deres hund. Hun føler sig dog langt fra færdig med de 40. Der er mange ting på tegnebrættet især karrieremæssigt, som den fireårige pause fra politik gerne skulle skabe mere tid og rum til.

- Jeg elsker lokalpolitik, og det har været nogle fantastisk spændende år i byrådet og ikke mindst i Venstres byrådsgruppe. Det er et kæmpe privilegium at tjene Ringsteds borgere på denne måde, men der er mange ting, som jeg gerne vil prøve af, og som det kan være svært at finde tid til med flere politiske møder hver uge ved siden af et fuldtidsjob med skæve arbejdstider.

Hvad det er, hun gerne vil prøve af, løfter hun dog ikke sløret for i denne omgang.

- Jeg vil gerne ud og se på verden fra en anden vinkel og opleve nye eventyr, som jeg kan høste inspiration og erfaring fra og forhåbentligt tage med mig ind i Ringsted Byråd igen om en fire års tid, så det også kan komme Ringsteds borgere til gode, tilføjer hun.

Hun er afklaret med, at hun kommer til at savne politik og ikke mindst sine mandlige Venstre-kolleger i byrådsgruppen.

- Det er nogle dygtige kolleger, jeg har i byrådsgruppen, og jeg er sikker på at de nok skal klare sig uden mig de næste fire år, siger hun.

Line Lynnerups byrådsarbejde har særligt fokuseret på den overordnede kultur-, fritids- og frivillighedspolitik, hvor hun har været med til at åbne mere for samarbejder mellem kommune og de ikke-organiserede foreningsaktiviteter. Hun har også arbejdet for bedre rammer for kommunens foreninger, senest i form af fri adgang til Fonde.dk og Venstres budgetforslag om en pulje til understøttelsen af sociale og kulturelle projekter, hvor formålet er at bidrage til genopbygningen af trivslen hos kommunens borgere i alle aldre efter coronavirus.

Hun har desuden spillet en stor rolle i Ringsted Ungdomsforum (RUF) som byrådets udpegede talerør og bindeled imellem Ringsted Kommunes unge og byrådet.