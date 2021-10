Byrådsmedlemmer grillet til bidsk valgmøde: - Jeg synes ikke, det er et værdigt svar, du giver os

Om det var, fordi byrådskandidaterne var bange for at uddele for meget valgflæsk, eller om det var ud af lutter solidaritet med Ringsteds øvrige landsbyer, vides ikke.

- Jeg ved ikke, om jeg kan sige noget, der beroliger dig, for vi kan ikke love noget. Lige nu har jeg på fornemmelsen, at det er mere skældud end konstruktiv samtale, konstaterede Torben Lollike, inden borgeren svarede igen:

- Jeg synes ikke, det er et værdigt svar, du giver os. Der er mange nye Jystruppere, der er overrasket over forholdene, og jeg kender mange, der ikke vil flytte hertil alene på grund af trafikken. Jeg forstår ikke, at der kan gå 35 år, uden at der bliver gjort noget ved det. Jeg forstår ikke prioriteringerne!

- Tak, det er et imponerende tal, men vi havde taget det lige så seriøst, hvis det var 24. Det er vores ambition at gøre noget ved problemet, men det er ikke bare herude, der er et problem, sagde Torben Lollike, inden en borger straks tog til genmæle:

- Det er ikke bare omkring Torvet, vi laver cykelstier i kommunen. Der er kommet cykelstier i Bringstrup, Nordrup og Gyrstinge. Byrådet har sat ca. 20 millioner kroner af om året til at løse det her, og det synes jeg faktisk er meget fint, sagde han.

- Jeg føler personligt, at vi er hårdt ramt. Vores veje er meget bugtede og bakkede og enormt farlige at navigere i, sagde hun om landsbyens slette trafiksikkerhed og følgelige frygt, der ifølge de fleste kunne udbedres gennem flere cykelstier.

- Det er en ond spiral. For når man er bange for at sende sine børn afsted på cykel, sætter man sig ind i sin store bil, der fylder det meste af landevejen. Jeg har sågar set nogen, der stopper nogle meter fra skolen og sætter børnene af på den korte cykelsti på Skjoldenæsvej.

En anden borger frygtede, at landsbyens få cykelstier i kombination med fartglade bilister, gør en bil til et nødvendigt onde for mange af de familier, der ellers ville sende deres børn alene afsted på cykel eller købe ladcykel.

- Grunden til at vi har holdt hesten, er, at vi er nødt til at se, hvordan udviklingen bliver, efter boligprojekt Vårmarken står færdig om nogle år. Vi har haft talt om en skovbørnehave, men spørgsmålet er, om det bliver nødvendigt, sagde hun.

- Vores bekymring er, at pavillonerne bliver en permanent løsning. Hvis det stod til os, ville vi hellere have, at man ventede og etablerede noget, der rent faktisk ville holde de næste mange år frem, sagde Andreas Karlsen fra De Konservative, inden Britta Nielsen fra SF forklarede beslutningen om de midlertidige pavilloner:

- Noget gammelt lort

Så var der mere tjubang i snakken om Søholmhus, det kommunalt ejede hus på Skjoldenæsvej, der igennem tyve år har været omdrejningspunkt for landsbyens store ønske om et nyt multifunktionelt idræts- og kulturhus.

Tommy Johannesen, Jystrup-borger og opstillet for Enhedslisten, lagde slagfærdigt ud.

- Vi har arbejdet på det her i 20 år, men vi må bare konstatere, at der ingen opbakning er fra kommunen eller byrådet, for de kan kun finde ud af at lave et nyt torv. Vi har brugt så lang tid på at lave planer og skitser, men hver gang løber man panden mod en mur, sagde Tommy Johannesen, der samtidig slog fast, at Søholmhus langt fra er drømmehuset, men derimod har en rigtig god beliggenhed:

- Jeg har været inde i Søholmhus ad flere omgange, og det er noget forfærdeligt gammelt lort. Mit forslag er, at der skal bygges nyt, for det ville være halsløs gerning at smide penge efter en renovering.