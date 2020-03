Klima- og Miljøudvalget skal nu diskutere muligheden for at få rute 240 til at stoppe ved Søholmskolen morgen og eftermiddag. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Byrådsmedlem vil have busser til at stoppe ved folkeskole

Ringsted - 10. marts 2020 kl. 13:26 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted: Socialdemokratiets Sadik Topcu havde brugt sin initiativret til at få en sag på byrådets dagsorden mandag aften.

Han ønskede at drøfte muligheden for at få busrute 240 til at køre forbi Søholmskolen i Jystrup om morgenen og om eftermiddagen tilpasset skoleskemaet.

- Jeg har fået en henvendelse fra en forælder til skoleforumsmødet om, at bussen i dag stopper 1,1 kilometer fra skolen, og at det tager eleverne 17 minutter at gå fra busstoppestedet til skolen. Her i vinterperioden, hvor det er mørkt og dårligt vejr, bliver børnene kørt i skole , sagde han.

Ifølge Sadik Topcus oplysninger kan omkring 25 procent af eleverne have glæde af bussen. Det svarer til to til seks elever per klasse.

- Jeg er sikker på, at vi med dette tiltag kan få en endnu mere attraktiv folkeskole. Hvis vores folkeskoler skal kunne konkurrere med de frie skoler, så er busbetjening i hvert fald et af de parametre, som vi kan skrue på.

Tre veje mangler busrute

Otte elever har desuden ikke mulighed for at køre med bus til skole. Det drejer sig om elever, der bor på Søbjergvej, Møllebjergvej og Høedvej.

Sadik Topcu ønsker også at få undersøgt mulighederne for at få en busrute langs disse veje.

- Jeg ville egentlig have rejst sagen i fagudvalg, men jeg sidder ikke i Klima- og Miljøudvalget, så derfor må I bære over med, at jeg gør det på denne måde, sagde Sadik Topcu som afslutning på sit indlæg

Herefter ønskede en række byrådspolitikere ordet, men kun nummer et på talelisten Lisbeth Andersen (S) nåede at få ordet.

- Det er et godt forslag, men det skal behandles i Klima- og Miljøudvalget, og det vil jeg gerne foreslå, sagde hun.

Herefter blev forslaget sendt til afstemning.

12 stemte for. Det var Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Konservative og Kristendemokraterne, mens de tilsammen ni medlemmer fra Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod.