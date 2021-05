Tina-Mia Eriksen skiftede i løbet af den igangværende byrådsperiode fra Dansk Folkeparti til Det Konservative Folkeparti. Hun er medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Genoptræningsudvalget, Handicaprådet samt den sociale investeringsfond. Foto: Astrid Aagaard-Svendsen Foto: Astrid Aagaard-Svendsen

Byrådsmedlem går efter plads i regionsråd

28-årige Tina-Mia Eriksen fra Ringsted stiller både op til kommunalvalget og regionsrådsvalget for Det Konservative Folkeparti i november.

Til kommunalvalget er hun som tidligere nævnt opstillet som nummer to efter spidskandidat Andreas Karlsen, mens hun er placeret som nummer syv på Konservatives opstillingsliste til regionsrådsvalget.

- Kort tid efter jeg startede mit job som sygeplejerske i psykiatrien, begyndte jeg at tænke på at stille op som kandidat til Regionsrådet. De tanker er med tiden taget til. Jeg ønsker fortsat at gøre en forskel i kommunalpolitik i Ringsted kommune, men håber nu også på, at komme til at arbejde med at føre konservativ politik i Region Sjælland, siger hun og uddyber sin beslutning:

- Det der mest af alt driver min motivation til at stille op til regionen, er at psykiatrien stadig befinder sig i en negativ spiral, hvor tabuer, myter, løsrevne medie-historier, dårligt image, manglende ressourcer og problemer med at rekruttere medarbejdere er den del af dagligdagen.

Generelt mener hun, at der mangler sundhedsfaglige kræfter i regionspolitik. Samtidig er der også behov for at få flere kandidater fra Ringsted valgt ind i regionsrådet, så Ringsted kan få del i nogle af regionens sundhedstilbud.

- Ringsted skal frem i bussen, når vi taler sundhed og lokale sundhedstilbud. Ringsted har tabt på Region Sjællands fordeling af sundhedstilbud til trods for byens centrale placering. I Ringsted skal vi holde et vågent øje med udviklingen, ellers risikerer vi at miste endnu flere lokale sundhedstilbud som for eksempel vores lægevagt. Det vil i mine øjne være en katastrofe, siger Tina-Mia Eriksen.