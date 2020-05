Tina-Mia Eriksen er her flankeret af byrådsmedlem Andreas Karlsen (tv.) og Konservatives lokalformand Steen Karlsen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Byrådsmedlem forlader DF Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsmedlem forlader DF

Ringsted - 25. maj 2020 kl. 08:16 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmedlem i Ringsted Kommune Tina-Mia Eriksen har mandag morgen meldt sig ud af Dansk Folkeparti og i stedet meldt sig ind i Det Konservative Folkeparti.

Læs også: Lokalpolitiker skifter parti

- Jeg har efter megen overvejelse, over en længere periode, nu truffet beslutningen om at skifte til Det Konservative Folkeparti, som jeg fremadrettet vil repræsentere i Ringsted Byråd. At skifte parti er ikke et nemt valg for en politiker, men dette er en velovervejet beslutning, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er den rigtige, hvis jeg skal have mulighed for at gennemføre den politik, jeg står for lokalt, siger 27-årige Tina-Mia Eriksen.

Hun har været politisk aktiv i de sidste syv år og føler, at det er tid til et politisk skifte.

- Jeg har måttet sande, at jeg igennem årene er blevet mere borgerlig. Min holdning til skattepolitik og til at holde fast i en ansvarlig økonomisk politik er blevet styrket, mens jeg stadig også ønsker en stram samt realistisk udlændingepolitik. Vi lever i et meget nuanceret samfund, som kræver et parti med nuanceret politik på mange områder, og derfor skifter jeg nu. Jeg synes, Det Konservative Folkeparti gør det godt på landsplan med Søren Pape i spidsen, og når det kommer til det lokale, kan man ikke overse, at Konservative med Andreas Karlsen i spidsen har formået at skabe konkrete resultater på en række områder og er blevet en lokalforening med drivkraft og ambitioner for vores kommune, siger hun og tilføjer:

- Andreas Karlsen og jeg bliver en stærk, ambitiøs og ung duo i byrådet. Vi har i forvejen i flere år arbejdet sammen blandt andet til vores udvalgsmøder i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og det samarbejde har også haft betydning for mit valg om at skifte parti.

Andreas Karlsen glæder sig over, at han igen får selskab i den konservative gruppe i byrådssalen, efter at både Lars Tegl Rasmussen og Finn Andersen valgte at forlade partiet tidligere i denne valgperiode.

- Jeg jubler over Tina-Mias skift. Det er nu kun Socialdemokratiet og Venstre, der er større end os i Byrådet. Det bliver spændende at blive gruppeformand og have et mandat mere i ryggen til forhandlinger og det politiske arbejde. Vi vil fortsat gå efter at konstruktivt at søge indflydelse via samarbejde med resten af byrådets partier, siger han.