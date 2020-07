Byrådsmedlem får master i IT

Oluf Timo Dybdal Jensen fra Ringsted, der er sektionschef ved Koncern IT i Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse, har netop fuldført uddannelsen til Master i it, linjen i organisation.

Det lokale byrådsmedlem for Venstre har sammensat sin uddannelse af fagene It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder, Globale projekter - håndtering af distribueret samarbejde og it og It-strategi og organisation. Han har afsluttet uddannelsen med et masterprojekt ved Aarhus Universitet med titlen »Agile metoder i en kompleks organisation«.