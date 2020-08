Se billedserie Finn Andersen (KD) ærgrer sig over, at Ringsted Kommune betalte dyrt for et affaldssystem, som man nu er nødt til at skille sig af med. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Byrådsmedlem: En katastrofe at spilde 28 millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsmedlem: En katastrofe at spilde 28 millioner

Ringsted - 29. august 2020 kl. 07:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlem af Ringsted Byråd Finn Andersen (KD) lægger ikke fingrene imellem, når han skal beskrive den nuværende situation for Ringsted Kommunes flotte og dyre skraldestativer, der er i fare for at ryge på møddingen efter syv år i brug.

Læs også: Dyre skraldestativer på lossepladsen efter syv år

- Jeg sidder ikke og fryder mig over, at det gået sådan, slet ikke. Men på Ringsted Kommunes borgeres vegne er det da en katastrofe, at vi har spildt 28 millioner kroner på det. - Det havde da været bedre, om vi havde nøjedes med at bruge fem-seks millioner kroner på et andet system, konstaterer han.

Som medlem af Klima- og Miljøudvalget undlod han forleden at stemme, da det skulle afgøres, om man ville bruge 1,8 millioner kroner på 525 nye affaldsstativer.

- Jeg ville lige tænke mig lidt om først. Men bagefter tænkte jeg, at det da var helt vanvittigt at bruge så mange penge, siger han og henviser til, at en ny affaldsordning træder i kraft i 2023.

En fejlinvestering? Finn Andersen stemte i sin tid imod at anskaffe stativsystemet, fordi merudgiften var så høj. Det gjaldt både for anskaffelse og drift.

»Er vi på vej mod en fejlinvestering«, skrev han i et debatindlæg i DAGBLADET Ringsted i november 2010. Her opregnede han, at specialstativerne ville blive mindst 1700 kroner dyrere per husstand i anskaffelse, mens driften per husstand ville være mindst 350 kroner højere om året.

I indlægget fra 2010 pegede han på, at teknisk havde forvaltning anbefalet spandeløsningen af hensyn til arbejdsmiljøet. Endelig ville spandeløsningen muliggøre et renovationssamarbejde med nabokommunerne, tilføjede han.

Trods al balladen blev mange borgere faktisk glade for de pæne og sortervenlige affaldstativer. Såmænd også Finn Andersen. Ikke desto mindre er kommunen nu tvunget til at forsøge sig med et hasteindkøb af affaldsstativer og samtidig begynde at se sig om efter et alternativ.

relaterede artikler