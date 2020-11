Afstemninger foregik ved håndsoprækning ved mandagens byrådsmøde på første sal i Ringsted Kongrescenter. Her stemmer et flertal imod forslaget om at hente 15-20 uledsagede flygtningebørn til Ringsted.

Byrådsflertal: Lad Folketinget tage sig af flygtningeproblematikken

Ringsted: Det lykkedes ikke for Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre at opnå støtte til de fire partiers fælles forslag om, at Ringsted Kommune aktivt skal arbejde for at modtage 15-20 uledsagede flygtningebørn fra Muria-lejren på den græske ø Lesbos.

