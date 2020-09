Klaus Hansen har tidligere været formand for Klima- og Miljøudvalget, men i denne byrådsperiode er han formand for Børne- og Undervisningsudvalget. Foto: Kim Rasmussen

Byrådets travle mælkemand fylder rundt

Når byrådspolitikeren fra Venstre ikke gør den som gruppeformand for Venstre og formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Ringsted Byråd, passer han nemlig sine 160 malkekøer og omtrent samme antal kvier hjemme på gården i Sigersted.

I dag, onsdag 2. september, er ingen undtagelse. Heller ikke fordi man fylder rundt og bliver 60 år. At være landmand er nemlig en fuldtidsbeskæftigelse på linje med det at være politiker.

Snart søgte ægteparret til Midtsjælland og faldt over gården i Sigersted, hvor alle deres drømme kunne folde sig ud. Klaus Hansen helligede sig driften af gården, mens Bente passede sit arbejde som hjemmesygeplejerske. Siden fik de tre børn, to piger og en dreng, der i dag er voksne.

Det var også igennem børnene, at Klaus Hansen for alvor fik smag for det organisatoriske og politiske. Han blev hurtigt involveret i børnenes skolegang og var i mange år formand for Ringsted Ny Friskole, hvor han i samarbejde med personale og forældre var med til at sætte linjen for privatskolen i Bringstrup.