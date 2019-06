Finn Andersen (K) (tv.) er en stor fortaler for projektet med at lade firmaet jord.dk etablere en støjvold langs motorvejen vest for afkørsel 36. Her står han sammen med direktøren i jord.dk, Rolf Mørk Nielsen, og formand for grundejerforeningen Vænget Stine Rasmussen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Byrådet vil i dialog om støjvold

Ringsted - 13. juni 2019 kl. 15:36 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra motorvejen er der frit udsyn til villaerne på Vænget og Benløse Vinkelvej. Det betyder, at der også er fri leg for støjen fra de mange biler, der dagligt kører på motorvejen vest for afkørsel 36. Nu har politikerne i Ringsted Kommune så sagt ja til at få undersøgt et tilbud, der umiddelbart lyder for godt til at være sandt. Nemlig at få bygget en gratis støjvold, der både blokerer for udsynet, men vigtigst af alt tager toppen af støjen.

- Hvis der, som forventet, i dag bliver enighed om at indlede forhandlinger med jord.dk om etablering af støjvold ved Benløse, så er vi kommet et stort skridt videre for at beskytte mange borgere i Benløse mod den uhensigtsmæssige støj, der længe har plaget området, indledte Finn Andersen (K) debatten på byrådsmødet.

Det er firmaet jord.dk samt ejerforeningerne for de to veje, der har fundet sammen. I sin enkelhed er forslaget, at jord.dk gratis kører jord, de har i overskud, ud til området og langsomt opbygger en støjvold. Uden omkostninger for kommunen. Det aspekt er tillokkende for Timo Jensen (V).

- Jeg ser meget frem til, at vi forfølger den her mulighed. Det er i hvert fald en klar indikation af, at en privatisering af støjvolden her kan føre til en billig løsning for kommunen, og det kan man ikke være imod, sagde han i byrådssalen.

Borgmester Henrik Hvidesten (V) påpegede, at nok er ideen god, men der er fortsat en række spørgsmål, som skal besvares, inden han konkluderer, at det er den »allerbedste ide«, som han formulerede det.

- Uanset hvad, så må vores målsætning jo også være at få en støjvold, der virker, indenfor en tidshorisont der er realistisk og ikke bare er et projekt, der bliver trukket i langdrag til gene for de beboere, der jo skal leve i det, mens sådan en støjvold bliver etableret, bemærkede han.