Byrådet frigiver 200.000 kroner til at realisere planerne for kulturkino

Ringsted - 08. juni 2021 kl. 13:45 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Efter en lang proces ser det nu endelig ud til, at de tapre og visionære ildsjæle i foreningen Kino Kultur Ringsted kan realisere deres drøm i den tidligere Ringsted Kino i Tinggade.

Projektet fik mandag aften endnu et skub i den rigtige retning, da et enigt byråd besluttede at tildele projektet 200.000 kroner i støtte fordelt i to rater.

- De første 100.000 kroner udbetales lige så snart, der er underskrevet en lejeaftale, og en gang på den anden side af sommerferien vil der blive udbetalt yderligere 100.000 kroner til brug til leje af de første film og oplægsholdere. Det er et vigtigt tilskud for at få foreningen godt i gang, forklarede formand for Kultur- og Fritidsudvalget Daniel Nørhave (DF).

- Vi er meget glade for, at der er en gruppe frivillige ilddsjæle, som vil arbejde for det her. Der venter en masse spændende og også lidt skæve kulturoplevelser. Vi er glade for, at det går igennem nu, sagde Enhedslistens Jan Jakobsen.

Ild i øjnene - På det møde, vi havde med de frivillige, var ilden i øjnene tydelig. Der venter en spændende blanding af e-sport, film med videre. Det er fedt, at vi har sådan nogle ildsjæle. Der skal også lyde en tak til Printz ejendomme, for at det kan lade sig gøre, supplerede Konservatives Andreas Karlsen.

Også Socialdemokratiets Sadik Topcu, Radikale Venstres Torben Lollike og Venstres Mazlum Øz sendte varme tanker til de frivillige i Kino Kultur Ringsteds bestyrelse og lagde ikke skjule, at det er meget tydeligt, at der allerede nu er lagt meget arbejde i det her projekt.

Forslaget om kommunal støtte til projektet blev oprindeligt stillet af Ringstedlisten og Lars Tegl Rasmussen pointerede, at det er vigtigt, at den politiske velvilje fortsætter i de kommende år.

- Det er flot af denne gruppe mennesker at tage handsken op. Jeg håber, at velviljen vil fortsætte i de kommende år, for de 200.000 kroner rækker nok ikke så langt, sagde han.

