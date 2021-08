Byrådet drøfter næste års budget: Ikke meget at slå til Søren med

Ringsted Byråd indleder tirsdag aften budgetforhandlingerne for næste år. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Ringsted - 10. august 2021

De indledende drøftelser om næste års budget i Ringsted Kommune begynder i aften. Det sker, når byrådet er tilbage efter endt sommerferie for at førstebehandle budgetforslaget for 2022.

Her får partiernes gruppeformænd blandt andet mulighed for at fremlægge deres væsentligste ønsker og prioriteter for det kommende budget.

Borgmester Henrik Hvidesten (V) ser frem til aftenens møde, som følges op med egentlige forhandlinger på lørdag, hvor hele byrådet er samlet til budgetseminar.

- Det er stadig en meget fornuftig økonomi, kommunen har, men der er heller ikke meget at slå til Søren med. Bundlinjen hænger sammen med et lille plus og et råderum på 5-10 mio. kr., så hvis byrådet vil finde mange flere penge til serviceforbedringer eller skattelettelser, skal de findes andre steder, siger borgmesteren.

Efter lørdagens budgetseminar er det gruppeformændenes tur til at gå i forhandlingsrummene i bestræbelserne på at sikre en budgetaftale. Ifølge tidsplanen forventes en aftale at lande i slutningen af august.

Fin forfatning Borgmesteren glæder sig over Ringsted Kommunes økonomiske forfatning, mens mange andre kommuner skal spare mange millioner.

- Ringsteds borgere kigger ind i, at vi kan opretholde et uændret serviceniveau og nogle steder et øget serviceniveau, siger Henrik Hvidesten.

Han henviser til sidste års budgetaftale, som sikrede et tocifret millionbeløb til folkeskolerne. Penge, der først for alvor nu begynder at kunne mærkes i klasselokalerne.

Vil undgå taktik Selv om kommunalvalget er i sigte, håber borgmesteren, at der ikke går for meget spin i de kommende forhandlinger.

- Byrådet har over de seneste år vist, at det kan og vil samarbejde. Så må vi se, om den vilje og lyst til samarbejde overskygges af valgkampstaktik. Det er der altid en risiko for, men jeg håber, at byrådet igen i år vil vise den evne til at samarbejde, som har været kendetegnende over de seneste fire år, siger Henrik Hvidesten.

Kommunalvalget finder sted 16. november.