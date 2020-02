Busrute 260 fra Ringsted til Køge har i nogle år været en R-bus med hyppigere afgange både på hverdage og i weekenden. Foto: Privatfoto

Byråd vil ikke betale for ny busrute

Region Sjælland ønsker at opgradere busrute 234 mellem Ringsted og Slagelse. God idé hvis I betaler, lyder den klare melding fra byrådet i Ringsted.

Ringsted - 07. februar 2020 kl. 09:22 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regionsrådet besluttede i 2016 at stå i spidsen for udviklingen af den kollektive transport i Region Sjælland i tæt samarbejde med de 17 kommuner og trafikselskabet Movia. Et af initiativerne er at opgradere rute 234, der kører ruten Ringsted-Sorø-Slagelse, til en R-bus. Det vil betyde, at der kun bliver 30 minutter mellem afgangene på hverdage i dagtimerne, mens bussen skal køre en gang i timen om aftenen, i weekender og natten efter fredag og lørdag.

Byrådet i Ringsted diskuterede initiativet mandag aften, og her glædede man sig over styrkelsen af den kollektive trafik for borgerne langs med Sorøvej.

Der var dog særlig fokus på og skepsis over den foreslåede finansieringsmodel fra regionens side.

- Der er gode takter i forslaget, men i udvalget bryder vi os ikke om, at der er lagt op til, at vi kan få en merudgift om to år, når pilotprojektet udløber. Det ønsker vi ikke at være med til, sagde formand for Klima- og Miljøudvalget Torben Lollike (R).

Udvalget havde derfor indstillet til byrådet, at Ringsted Kommune kun ønsker at deltage i projektet, hvis regionen fortsætter med at betale for de regionale buslinjer efter pilotprojektets udløb om to år. En indstilling som blev bakket op af et enigt byråd.

- Det er ikke en måde, som regionen skal gøre det på, og det her er et pænt nej tak fra Ringsted Kommune, hvis ikke regionen fortsætter med at betale for driften, sagde Torben Lollike.

Bedre læskure og cykelstativer Udover hyppigere busdrift vil der også blive foretaget en opgradering af udvalgte stoppesteder på ruten.

I Ringsted Kommune vil det betyde, at stoppestederne på begge sider af Sorøvej ved Bringstrupvej og Sigerstedvej vil blive opgraderet med bedre læskure og cykelstativer. Denne udgift skal betales af Ringsted Kommune, ligesom kommunen skal sørge for regelmæssig vedligeholdelse af de opgraderede stoppesteder.