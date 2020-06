For to år siden blev der lagt nyt gulv i opvisningshallen i Ringsted Sport Center. Foto: Thomas Olsen

Byråd vil finde 11 millioner mere til udvidelse af sportscenter

Ringsted - 25. juni 2020

Byrådet i Ringsted besluttede onsdag aften, at man vil arbejde på at afsætte 11 millioner kroner ekstra i budget 2021 til den ønskede 2. etape af udvidelsen af Ringsted Sport Center.

Flere politikere pegede på, at det er vigtigt for det samlede resultat at følge den helhedsplan for udvidelsen, som blev lavet for en del år tilbage og som består af i alt fire etaper.

Første etape inkluderede blandt andet et gymnastikhus, og i anden etape skal der arbejdes med sammenhængen i centeret. Det betyder blandt andet et nyt indgangsparti med tilhørende foyer.

Mere end fire millioner kroner er allerede brugt til de indledende øvelser heriblandt en omvendt begrænset licitationsproces med fem indbudte virksomheder til en fast pris på 28,7 millioner kroner. Kun to af virksomhederne afgav et bud, og de lå begge på over 36 millioner kroner uden forbehold.

Byrådet ønsker, at et nyt udbud sker så fleksibelt som muligt og med lempeligere materialekrav.

Lars Tegl Rasmussen fra Ringstedlisten stemte imod beslutningen. Han ønskede i stedet, at der udarbejdes et nyt projekt inden for de afsatte midler og uden hensyntagen til helhedsplanen.