Byråd siger ja til udendørs besøg på plejecentre og botilbud når retningslinjer er klar og opfyldt

På et ekstraordinært byrådsmøde i Ringsted mandag aften besluttede man at tillade udendørs besøg til beboerne på kommunens plejecentre og bosteder.

Ordningen vil dog først blive sat i værk, når man har modtaget Sundhedsstyrelsens vejledninger og har sikret, at de kan efterleves af personalet.

Det ventes, at retningslinjerne bliver forskellige for botilbud i forhold til plejecentre.

Inden forslagene blev sat til afstemning og vedtaget på det virtuelle møde, var der en længere debat.

Hvornår kan vi forvente at modtage retningslinjerne, spurgte Sadik Topcu (S).

- En af de første dage i denne uge og så skal vi se, hvad de indeholder, svarede borgmester Henrik Hvidesten (V).

Sadik Topcu og Andreas Karlsen (K) udtrykte begge bekymring for, at det vil tage for lang tid, og at det bliver svært at vente for pårørende og beboere. Der er dog ingen anden forsvarlig vej, mente flertallet.

- Det går først helt galt, hvis vi åbner på tro og formodninger. Derfor må vi vente på retningslinjerne, sagde Per Flor (S).

Britta Nielsen (SF) bakkede op.

- Vi får en større sikkerhed ved at vente.

- Selvfølgelig er der mange, som går og tripper og siger, at nu må vi snart få besøg. Jeg tror, det er rigtigt, at de kan dø af ensomhed, men vi blev overhalet inden om og jeg mener, at vi er nødt til at vente, men bostederne kan begynde at forberede sig, mens vi venter på retningslinjerne, som vi forhåbentlig får inden for kort tid, tilføjede Per Nørhave (DF).