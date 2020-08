Byråd sænker skatten med 0,6 procent

Mandag aften har et enigt byråd i Ringsted Kommune besluttet at sænke skatten med 0,6 procent fra 2021.

Det betyder, at kommuneskatten bliver sænket fra fra 27,7 til 27,1 procent.

Ifølge udregninger, som Konservative har fået foretaget af Cepos, vil det give et ekstra rådighedsbeløb på omkring 2700 kroner om året for en børnefamilie med to voksne og to børn og med en samlet årlig bruttoindkomst 759.300 kroner.