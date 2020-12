Byrådsmedlemmerne var placeret som i en skoleklasse ved byrådsmødet i Ringsted Kongrescenter 9. november. Det gjorde det svært at høre, hvad der blev sagt undervejs for både tilhørere og de øvrige politikere. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Byråd kan flytte hjem igen

Ringsted - 07. december 2020 kl. 14:45 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

I november var byrådsmødet flyttet til Ringsted Kongrescenter for at man kunne leve op til corona-restriktionerne.

I mellemtiden er der blevet opsat plexiglas mellem hver plads i byrådssalen på rådhuset.

Derfor kan byrådet mandag aften mødes i mere vante omgivelser, selv om det med de nye afskærmninger får rummet til at fremstå på en anden måde.

- Jeg er ikke vild med det, men det har været nødvendigt for at kunne holde vores byrådsmøder i salen. Det fungerede ikke godt at holde mødet i kongrescenteret, fordi det var svært at høre, hvad der blev sagt undervejs. Derfor er jeg glad for, at vi kan vende tilbage til vores vante omgivelser, siger Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V).

I og med at byrådsmødet igen holdes i salen på rådhuset, vil der mandag aften være mulighed for at følge mødet hjemme i sofaen via kommune-tv's livestreaming.

Mødet indledes i øvrigt med diskussion af hele tre borgerdrevne forslag, der har fået opbakning af over 200 af kommunens borgere. Det drejer sig om et forslag om en naturlegeplads på det grønne område mellem kasernen og motorvejen, et forslag om genbrug af brosten fra Torvet i bymidten og et ønske om ændringer af bredarealer i naturplanen for Gyrstinge Sø.