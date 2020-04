- Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der synes, at dette mest af alt ligner rådhus fnidder og politisk drilleri. Men det er det ikke. Langtfra. Hvis der, mod forventning, skulle gå et eller andet galt, er det byrådet, der har ansvaret. Og hvis vi så ikke engang har haft mulighed for at forholde os til tingene, så er den jo helt gal, forsikrer Enhedslistens Henrik Kjær. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Byråd indkaldt til ekstraordinært møde om genåbning af skoler og daginstitutioner

Enhedslisten i Ringsted har brugt sin initiativret til at indkalde byrådet ekstraordinært torsdag aften til at diskutere corona-krisen.

Ringsted - 16. april 2020 kl. 10:35 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da tirsdagens byrådsmøde over Skype lagde fra land, blev dagsordenen for mødet mødt med undren fra Enhedslistens Henrik Kjær og Ringstedslistens Lars Tegl. Hvorfor skulle byrådet ikke tage stilling til genåbningen af skoler og daginstitutioner? Ringsted Kommune har meldt ud, at skoler og daginstitutioner tidligst åbner mandag den 20. april. - Det er ikke særligt kønt at se på, at den slags beslutninger bliver truffet af en lille kreds af administrative medarbejdere og borgmesteren, sagde Lars Tegl.

Indkalder til byrådsmøde Borgmesteren påpegede, at han har fulgt anvisninger fra Kommunernes Landsforening og at han allerede den 7. og 8. april orienterede om, at byrådsmedlemmer kunne få sagen på dagsordenen ved at bruge initiativretten. Den initiativret bruger Enhedslisten nu til at indkalde til ekstraordinært byrådsmøde torsdag aften for at drøfte sagen om genåbningen af skoler og daginstitutioner. Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

- Borgmesteren har på trods af opfordringer ikke selvstændigt sikret, at byrådet har forholdt sig til genåbningsplanerne. Det på trods af udmeldinger blandt andet fra et notat fra Børne- og Undervisningsministeriet. Heraf fremgår at det er byrådet, der i sin egenskab af ansvarlig myndighed, skal træffe beslutning om genåbning af skoler og daginstitutioner, begrunder byrådsmedlem Henrik Kjær (EL) i pressemeddelelsen. Det ikke er de konkrete planer for genåbningen, der er årsagen til, at Enhedslisten ønsker at få byrådet samlet hver for sig via Skype i disse corona-tider.

- Vi har intet grundlag for at mene, at de planer, der er lagt for genåbningen, ikke er, som de skal være. Tværtimod ser det ud til, at alle medarbejdere gør et flot og fint stykke arbejde. Det er rigtig godt, at skoler og daginstitutioner nu kommer i gang igen, og vi er overbevist om at pædagoger og lærere gør et super arbejde i denne dramatiske tid. Men ansvaret for de ting, der sættes i gang i kommunen er og bliver et politisk ansvar. Det kan ikke bare overlades til direktionen og embedsværket. Det er politisk ansvar for byrådet og det er jo især i krisetider, demokratiet skal stå sin prøve, mener Henrik Kjær.

Indkaldelsen til det ekstraordinære byrådsmøde kommer på trods af, at flere partier frarådede det. Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mente alle, at initiativretten skulle have brugt noget før.