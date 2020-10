Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Byråd har godkendt budget 2021 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd har godkendt budget 2021

Ringsted - 08. oktober 2020 kl. 20:04 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Et enigt byråd har torsdag aften godkendt budgetaftalen 2021 for Ringsted Kommune.

Borgmester Henrik Hvidesten glædede sig over, at det er lykkedes at lave et bredt budgetforlig, hvor politikerne for første gang i mange år har haft et økonomisk råderum.

- Vi har blandt andet sænket personskatten med 0,6 procent og satser massivt på børn- og unge. Alle er ikke glade for alt i budgettet, men alle kan glæde sig over en del og jeg glæder mig mest over, at vi er nået frem til enighed om budget 2021, sagde borgmesteren, inden han gav ordet videre til gruppeformændene for alle partier og Ringstedlisten.

Her gik det igen, at der er glæde over det markante løft til folkeskolen og muligheden for flere uddannede pædagoger i daginstitutionerne.

Også et samlet anlægsbudget på 36 millioner kroner, der blandt andet skal gå til en udvidelse af Ringsted Sport Center med ny foyer og et nyt udendørs saunaland blev rost af talerne.