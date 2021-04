Se billedserie Udover ramblaen etableres der blandt andet en ny multihal. Illustration: Rubow Arkitekter/Ringsted Kommune Foto: sva

Byråd godkender udvidelse af sportscenter

Ringsted - 13. april 2021 kl. 11:01

I 2013 blev den nyeste del af Ringsted Sport Center, Gymnastikhuset, indviet. Nu er Ringsted Kommune klar til at sætte næste etape af udvidelsen af Ringsted Sport Center i gang. Udvidelsen indebærer en ny foyerbygning, der kommer til at binde hallerne og Svømmeland sammen.

Foyerområdet bliver det nye samlingspunkt i Ringsted Sport Center og kommer til at bestå af et nyt indgangsområde, en central reception og et nyt og inspirerende café-område i to etager. Dertil kommer en ny multisal, som giver et væld af udfoldelsesmuligheder både inden for sport og kultur.

Enigt byråd står bag Det var et enigt byråd, der mandag aften bakkede op om den kommende udvidelse af sportscenteret, som vil koste 44,5 millioner kroner.

- I Ringsted har vi et rigt fritids- og foreningsliv. Vi har mange aktive foreninger, der lægger en stor indsats for, at både børn og voksne kan dyrke sport og idræt og andre interesser i inspirerende fællesskaber. Jeg er rigtig glad for, at vi fra politisk side kan understøtte vores fritidsliv og de mange, som benytter Ringsted Sport Center med denne udbygning, siger borgmester Henrik Hvidesten (V) i en pressemeddelelse.

Også formand for Plan- og Boligudvalget Per Flor (S) glæder sig over beslutningen:

- Det er et rigtig spændende projekt. Det kommer ikke alene til at binde Ringsted Sport Center bedre sammen både nu og i fremtiden, det giver også et markant løft til sportscentret som helhed ved at skabe flere attraktive områder og flere udfoldelsesmuligheder i den nye multisal.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Daniel Nørhave (DF) glæder sig over, at der med udvidelsen både er tænkt på eliten og bredden og at der bliver gode adgangsforhold.

- Ringsted Kommune har en lang og god tradition for aktive fællesskaber og et bredt udbud af fritidstilbud. Den nye rambla i Ringsted Sport Center giver et godt udgangspunkt for at sikre, at vi fastholder attraktive og lettilgængelige faciliteter til udøvelse af sport og idræt. Samtidig bliver det nye fællesområde med café et attraktivt mødested, der vil binde bredden og eliten sammen og sikre gode samspil på tværs af idrætsgrene, siger han.

Går snart i gang Som tidligere nævnt i DAGBLADET bliver det den jyske entreprenørvirksomhed Base Erhverv, der kommer til at stå for byggeriet af Ringsteds nye Rambla, der er tegnet af Rubow Arkitekter. Base Erhverv er en landsdækkende entreprenørvirksomhed, som er specialister i erhvervs- og idrætsrelateret byggeri.

- Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet og til samarbejdet med Ringsted Kommune. Projektet ligger rigtig godt for os og passer godt ind i den portefølje, vi efterhånden har af idrætsrelaterede byggerier. Vi glæder os til at kunne sætte vores præg på Ringsted, siger Rasmus Mørk, der er regionsdirektør for Sjællands-afdelingen i Base Erhverv.

Projektet går i gang i dette forår og sommer og forventes færdigt ved udgangen af 2022. Projektet kan løbende følges på ringsted.dk/rambla.