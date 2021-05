Der bliver råd til flere sjove oplevelser i Ringsteds bymidte i løbet af sommeren. Foto: Thomas Olsen

Byråd giver millionstøtte til sociale arrangementer

Ringsted - 17. maj 2021 kl. 13:16 Af Jakob Fønss

Politikerne i byrådet i Ringsted er blevet enige om en hjælpepakke oven på den lange corona-nedlukning til kommunens borgere og medarbejdere til et samlet beløb på omkring 1,5 millioner kroner. Størstedelen af beløbet skal bruges på sociale arrangementer på kommunens arbejdspladser.

Her er der afsat 400 kroner per medarbejder, hvilket giver et samlet beløb på 1.050.000 kroner.

- Vi ønsker, at der bliver mulighed for at samle medarbejderne til et socialt arrangement på hver enkelt kommunal arbejdsplads, forklarer Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V).

Den lokale genåbningspakke skal blandt andet også bruges på at få kickstartet lokale aktiviteter og fællesskaber i hele kommunen. Byrådet har derfor afsat 100.000 kroner ekstra til Oplev Ringsted til aktiviteter i bymidten i samarbejde med Ringsted City, Ungdomsforum og andre aktører.

Derudover gives der yderligere 65.917 kroner i støtte til kulturaktiviteter i lokalområderne i 2021, så puljen når op på 200.000 kroner. Puljen kan undtagelsesvis i 2021 delvist anvendes som direkte tilskud til trængte forsamlingshuse.

For at understøtte aktiviteter for beboere på plejecentre og sociale tilbud afsættes der 400 kroner pr. borger, hvilket samlet giver en udgift på 120.000 kroner, og for at understøtte unge med særlige behov og deres familier afsættes 100.000 kroner til brug af UngRingsted og Familiehuset.

Den samlede finansiering findes via den afsatte pulje på i alt 5.000.000 kroner til ekstraordinære coronaudgifter i 2021.

Politikerne vil i den kommende tid arbejde videre med at finde supplerende tiltag, der kan understøtte det frivillige foreningsliv.