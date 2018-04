Bypark er i spil til grøn hitliste

For at forberede sig på en fremtid med flere skybrud har Ringsted Kommune etableret en vandafledende bypark, der samtidig fungerer som rekreativt åndehul for byens borgere.

- Benløse Bypark ligger i et stort boligområde. Vi prioriterede derfor en høj borgerinddragelse. »Teknisk« set virker klimasikringen. Store vandmasser ledes væk, som de skal. Vi gjorde os også umage for, at få så mange som muligt af borgernes ønsker med i parkens indretning. På den måde er det en ren win-win sag. Jeg er derfor stolt over, at Realdania har fokus på projektet og håber da, at det bliver blandt de 100 i rapporten, siger Klaus Hansen.